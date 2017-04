Adik Julia Perez Pasrah dengan Kondisi Kakaknya, Posting Foto Mengharukan Ini

SURYA.co.id | JAKARTA - Adik Jupe, Anggi mengaku pasrah dengan kondisi kakaknya yang masih dirawat di RSCM Jakarta.

Beberapa saat lalu, Anggi mengunggah foto yang mengharukan tengah memeluk tubuh Jupe yang terbaring lemah.

Adik Jupe ini juga menuliskan kata-kata yang mengisyaratkan kondisi Jupe yang masih kritis.

“God pls hear my prayers. Save her life...She’s my everything,”tulisnya.

Anggi nampaknya tak rela apabila ia ditinggalkan oleh Jupe secepat ini.

Ia juga terus terlihat menangis ketika ditanya awak media mengenai kondisi Jupe yang terus menurun.

Jupe yang ia kenal aktif harus terbaring lemah selama dua bulan dengan kondisi yang tak kunjung membaik.

Jangan menyerah Jupe. (Firli Athiah Nabila)