Kepo dengan Pilihan Krisdayanti, Happy Salma dan Chelsea Olivia di Pilkada DKI? Ini Jawabannya!

SURYA.co.id - Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta hari ini (19/4/2017) disambut antusias masyarakat, tak terkecuali para artis dan publik figure.

Mereka yang sudah memiliki pilihan ini mendatangi tempat pemungutan suara sejak pagi.

Dan seperti pada pilkada atau pemilu sebelumnya, mereka pun ramai-ramai mengunggah foto dengan jari ternoda tinta.

Mereka juga tak segan-segan memamerkan pilihannya.

Berikut momen-momen yang terekam di media sosial.

1. Happy Salma

"Yes saya tidak akan menyia2kan kesempatan ini. Memilih langsung pelayan ciamik untuk jakarta tercinta. Bukan soal siapa yang menang dan kalah, tapi bagaimana melewati proses demokrasi ini dengan cara yang baik, itu lebih penting. #kalauguepilihahokdjarot," begitu isi tulisan Happy Salma di akun instagramnya.

2. Dian Pelangi

Selain mengunggah foto di atas, Dian Pelangi juga juga mengunggah foto dia bersama teman-temannya mengapit calon wakil gubernur Sandiaga Uno.

3. Krisdayanti

Di foto Krisdayanti memang tidak mengacungkan tangan tanda pilihannya, tetapi di captionnya dia menuliskan:

"Please go out,vote and make a difference.

For Better Jakarta

#2 #