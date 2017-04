VIDEO - All New Honda Scoopy Mengaspal di Surabaya, ini Spesifikasi dan Harganya

SURYA.co.id | SURABAYA - Pabrikan motor Honda kembali mengeluarkan motor tipe matic All New Honda Scoopy. Melalui PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM) selaku distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim dan NTT, All New Honda Scoopy resmi mengaspal di Surabaya.

President Director PT MPM distibutor motor Honda Jatim dan NTT, Suwito, menjelaskan matic terbaru ini khusus memenuhi konsumen yang mendambakan skutik retro modern, fashionable, unik dan berbeda.

"All New Honda Scoopy tampil dengan mempertahankan identitas garis bodi namun berevolusi menjadi lebih trendi, modern, styling yang unik dan fashionable," kata Suwito.

Yang menjadi ciri dari Honda Scoopy adalah lampu depan tetap mempertahankan desain oval sebagai salah satu simbol Scoopy namun untuk All New Honda Scoopy memakai lamu LED projector dan terintegrasi dengan lampu sein.

Untuk performa Honda Scoopy, Suhari, Marcomm and Development Division Head PT MPM menjelaskan mesin 110 cc eSP (Enhanced Smart Power) mampu memaksimalkan pembakaran yang efisien.

"Mesin ini mampu memaksimalkan pembakaran secara efisien, meminimasi gesekan untuk mengurangi resiko energi terbuang percuma dan irit bahan bakar," terangnya.

Teknologi eSP, kata Suhari, terintegrasi dengan ACG starter untuk menghidupkan mesin lebih halus tanpa suara.

Bicara tentang akselarasi, skutik segmen retro modern Honda Scoopy ini diklaim mampu melaju 200 meter dengan waktu 12,73 detik.

Akselerasi responsif tetap diimbangi dengan konsumsi bahan bakar yang cukup irit. Hasil tes dengan mengaktifkan Fitur ISS (Idling Stop System) konsumsi bahan bakar mencapai 59 km/liter (metode ECE R40) dan 61,9 km/liter memakai metode pengetesan EURO 2.

Fitur ldling Stop System (ISS) adalah fitur canggih yang mampu mematikan mesin secara otomatis saat berhenti lebih dari 3 detik dan hanya perlu menarik tuas gas untuk menghidupkannya lagi.