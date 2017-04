Tobias Borsboom Bangga Pentasnya Disaksikan Anak Muda Surabaya

surabaya.tribunnews.com/Ahmad Zaimul Haq

Tobias Borsboom, pianis asal Belanda saat persiapan sebelum konser klasik solo piano di Ciputra Hall, Senin (17/4/). Konser bertajuk "Piano Recital by Tobias Borsboom:Winner of the prestigious Dutch Classical Talent Award 2015 " itu digelar Yayasan Caraka Mulia (Pusat Bahasa dan Kebudayaan Indonesia-Belanda di Surabaya) bersama dengan Erasmus Huis.