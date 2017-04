Inilah Tips Memilih Jasa Make Up Artist Biar Tak Menyesal

SURYA.co.id | SURABAYA - Banyaknya make-up artist (MUA) yang menawarkan jasa lewat media sosial (medsos) saat ini cukup memudahkan konsumen yang membutuhkan tenaga perias. Namun, calon konsumen terkadang kurang paham membedakan MUA profesional dan yang masih pemula. Padahal, hal itu akan menentukan tampilan seseorang.

Manager Director Rever Academy Riva Tamara mengatakan, sah-sah saja memilih tenaga MUA lewat medsos. Namun, harus jeli dalam memilih. Pertama, melihat karya riasan yang dipajang dalam (medsos).

“Sebelum menentukan memakai MUA, lebih baik dilihat karya riasannya. Terutama konsistensi dan kestabilan karya yang dipasang di medsos,” ucap Riva, Kamis (13/4/2017).

Biasanya ada yang menampilkan before and after, bisa dilihat bagaimana hasil make-up. Selanjutnya, calon konsumen harus memastikan tidak ada filter yang dipakai MUA dalam memasang foto karyanya.

Maklum, saat ini cukup banyak aplikasi yang bisa membuat foto lebih cantik. Namun, yang harus dilihat, bagaimana mereka merias dan memosting hasil rias yang sebenarnya, bukan lantaran filter aplikasi kamera.

“Lalu, lihat testimoni di instragram atau website. Agar ada gambaran kepuasan dari pelanggan yang sudah dimake-up,” paparnya.

Menurut Riva, saat ini cukup banyak MUA yang berani membuka jasa hanya modal suka make-up dan beberapa kali merias orang lain. Mereka tak jarang belum memiliki sertifikat keahlian.

Namun, akan lebih baik jika calon konsumen memilih MUA yang sudah bersertifikasi keahlian. Artinya, mereka sudah pernah mengambil kursus make-up.

“Karena make-up itu cocok-cocokan ya. Kadang MUA ini cocok make-up sesorang. lalu posting di medsos. Namun kadang itu karena pas lagi cocok saja. Beda dengan MUA yang pernah ambil kelas,” sebut Riva.

MUA profesional, katanya, tidak akan kaget untuk merias wajah pelanggan dengan jenis muka berbeda-beda.

Ia menyarankan pada MUA pemula setidaknya mengetahui bagaimana merias secara basic.