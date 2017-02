Simon McMenemy : Sepakbola Bukan Permainan Individual, Junior dan Senior Harus Saling Komunikasi

SURYA.co.id | MALANG - Pelatih Bhayangkara FC Simon McMenemy menegaskan, sepakbola adalah permainan tim bukan individu.

Menurutnya dalam bermain sepakbola di perlukan kerja sama tim yang bagus untuk meraih hasil yang maksimal.

"Football is not about individual, it is about team (sepakbola bukan permainan individual tapi permainan tim)," ucapnya usai memimpin latihan tim Bhayangkara FC di lapangan luar Stadion Gajayana, Malang, Kamis (9/2/2017).

Simon juga menjelaskan, dalam sepakbola semua pemain harus mau saling bekerja sama baik pemain muda maupun pemain senior.

"Semua pemain harus saling komunikasi baik senior maupun junior," tambahnya.

Lebih lanjut Simon McMenemy mengaku puas dengan pemain lokal yang dimilikinya.

Menurutnya pemain yang ada saat ini sudah memiliki kualitas yang bagus dan mampu bersaing dengan tim lain.

Selain itu dengan bergabungnya Firman Utina membuat komposisi timnya semakin lengkap.

"Saya suka dengan pemain lokal yang ada, mereka bekerja keras dan semangat," ucapnya kamis pagi.

Ia menambahkan, target utama dari timnya bukanlah di turnamen Piala Presiden melainkan di kompetisi Liga Satu yang akan bergulir pasca Piala Presiden.

"Target kita adalah Liga Satu (ISL)," tandasnya. (Alfi Syahri Ramadana)