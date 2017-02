Museum Sastra Belitong Menghidupkan Kembali Kehebohan Laskar Pelangi

Reportase Nida Anisatus Sholihah

Staf Administrasi MPIKA Universitas Negeri Malang

FICTION is the new power. Itulah kata-kata selamat datang yang tertulis di dinding Museum Kata Andrea Hirata. Gerbang sederhana dari batu bata dan semen seadanya, tak sedikit pengunjung berswafoto di depan bangunan tua itu.

Bangunan unik karena ornamennya terbuat dari bebatuan dan dicat warna-warni, cukup memanjakan mata.

Di depan pintu masuk terdapat dinding bertuliskan kata-kata: tak terbilang hati gembira melihat negeri Laskar Pelangi. Selamat datang di museum kata semoga kawan terinspirasi.

Kata-kata ini semakin membuat pengunjung penasaran dengan isi di dalam museum. Dengan tiket Rp 50.000 per orang, pengunjung bisa menikmati karya sastra dan mendapat sebuah buku saku Laskar Pelangi.

Buku ini merupakan ringkasan dari novel perdana lelaki kelahiran Belitong, 24 Oktober 1967.

Di dalam museum, kata-kata motivasi betebaran di dinding, ruang demi ruang penuh dengan beragam koleksi karya sastra.

Didirikan tahun 2010, museum dilengkapi kursi, meja, jendela, dan barang-barang lain yang terkesan kuno. Justru inilah yang bisa menyatukan jiwa pengunjung dengan film Laskar Pelangi.

Tak hanya memberikan ilmu lewat karya sastra, di museum ini, Andrea juga menyediakan kursus bahasa Inggris gratis bagi anak-anak warga Belitong.