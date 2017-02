Sebut Ivan Gunawan Orang Paling Baik, Ayu Ting-ting Didoakan Berjodoh

SURYA.co.id - Sosok Ivan Gunawan baru-baru ini sering berada di postingan pedangdut Ayu Ting Ting.

Ayu mengaku banyak dibimbing dan dibantu oleh Ivan Gunawan untuk show-nya di IFW 2017 kemarin.

Saat Ayu dibully netizen gara-gara pakaian yang dikenakan di acara IFW, Ivan Gunawan alias Igun langsung membela dan memberi klarifikasi di kolom komentar instagram.

Selepas dari itu pun, Ayu Ting Ting juga berteman baik dengan pria yang akrab disapa Igun itu.

Dan beberapa waktu lalu Igun juga sempat mengungkapkan perasaan sukanya ke Ayu, tetapi saat itu tidak direspon Ayu.

Pelantun Goyang Mujaer ini lebih memilih aktor India Shaher Sheh.

Kali ini saat mereka ketemu bareng untuk membahas sesuatu hal, Igun dan Ayu foto selfie bareng dan diunggah di akun Instagramnya.

"Orang paling baek.....dapet ilmu byk bener," tulis Ayu dalam caption, Selasa, (7/2/2017).

ayutingting92

instagram.com/ayutingting92

Melihat hal ini, netizen malah menjodohkan mereka, dan mendoakan agar berjodoh.

@mustikaafitri, "Teh @ayutingting92 jangan php'in ka @ivan_gunawan lagi dong yaa udah baik bgt gtu mau cari yg gimana lagi sih.."

@naizzira, "Love both of you... di luar tingkah laku yang sering mengundang cibiran, tapi liat kalian berdua entah sahabatan, TTM, HTS, atau apapun.. kelihatan tulus sayangnya Ivan ke ayu, dan cara ayu ke Ivan yang juga menyenangkan.."

@niaaniah, "Aku sneng lht mas Ivan gunawan sma teteh ayu, kpan ya Allah memperjdhkan klian amin amin"