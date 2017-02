BREAKING NEWS - Gempa Dini Hari Terasa di Tulungagung sampai Denpasar

SURYA.co.id | MALANG - Getaran gempa sebanyak dua kali tidak hanya terasa di Kota Malang tetapi juga Tulungagung sampai Denpasar, Pulau Bali, 8 Februari 2017 dini hari.

Informasi ihwal gempa terasa di Tulungagung disampaikan netizen melalui Twitter berikut ini.

Azis Prasida ‏@Azisprasida01 @infoBMKG gempa terasa sampai tulungagung , pusatnya dimana ya ?

Ryan Prita ‏@RyanPritaa Mohon info terkait gempa baru saja di wilayah Tulungagung @infoBMKG terimakasih

Sedangkan informasi dari Denpasar disampaikan netizen berikut ini:

Erina Suhestya ‏@ErinaSuhestya Gempa nya berasa sampe denpasar euy

Putu Iwan Karna SH ‏@IwanKarna Ada Gempa terasa di denpasar...tapi ngga ada berita update ..colek @BMKG_Bali @infoBMKG

Benarkah keterangan netizen di Denpasar?

Informasi dari akun resmi pemantau gempa global berbasis di Paris, @LastQuake, mengonfirmasi hal tersebut.

Lembaga yang memiliki laman resmi emsc-csem.org itu menerangkan:

Felt M4.6 #earthquake #gempa. It is 140km deep so no damage but felt from #Denpasar to #Malang #Indonesia

Disebutkan, sumber gempa berada pada kedalaman 140 Km di Samudera Indonesia, selatan perbatasan Malang - Lumajang. Tidak menyebabkan kerusakan tetapi getarannya terasa di Denpasar sampai Malang.

