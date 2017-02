Keenan Pearce Tulis Pesan Romantis di Akun Instagramnya, Netizen : Mesranya Berkelas!

SURYA.co.id - Putus dari penyanyi Raisa, Keenan Pearce kini semakin mesra dengan kekasih barunya Gianni Fajri.

Bahkan, Keenan pun sering memposting foto-foto mereka berdua di akun Instagramnya.

Terbaru, Keenan memposting foto keduanya, Senin (6/2/2017).

Yang menjadi perhatian netizen bukan pose fotonya, namun caption yang ditulis oleh Keenan.

"Full of conversation about music and growing up. I like her a lot. Go follow her, she is as cool as a cucumber #luckybastard"

Karuan saja, petikan kalimat itu mendapat komentar beragam dari netizen .

Kebanyakan mereka menilai Keenan sosok pria yang romantis.

indraniw "Aaaa captionnyaa"

juliaper_0872 "Mesranya berkelas.... keren...."

dia__ra "fav couple! "