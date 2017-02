Mereka Generasi Perdamaian dan Kebhinekaan Indonesia

Reportase Nikodemus Niko

Peserta Sekolah Pengelolaan Kebhinekaan dan Perdamaian 2017

MEMBANGUN generasi perdamaian memang bukan tugas mudah. Perdamaian menjaga tugas bersama. Semua orang memiliki pekerjaan rumah mengadvokasi perdamaian di seluruh elemen masyarakat.

Merespons hal tersebut, Center for Diversity and Peace Studies Universitas Kristen Maranatha, mengadakan Sekolah Pengelolaan Kebhinekaan dan Perdamaian (SPKP) angkatan pertama, pada 29 Januari - 3 Februari 2017.

Kaum muda dari kawasan Jawa Barat, dengan berbagai latar belakang berbeda, baik agama, pendidikan, dan etnis, menjadi peserta sekolah ini.

Mereka dibekali berbagai materi kebhinekaan. Mulai dari membangun mind pluralisme, memahami dinamika pengelolaan konflik, dan praktik pengelolaan keberagaman.

Itu sebagian materi yang didapatkan peserta selama lima hari kegiatan di Hotel Yehezkiel Lembang, Bandung. Memahami pluralisme, memang tidak mudah, hal utama adalah sudah seharusnya setiap orang berdamai dengan dirinya sendiri. Baru kemudian berdamai dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Pengalaman menjadi peserta sekolah ini, penulis dibekali penerimaan diri dan perbedaan dengan orang lain. Sebagai mahkluk yang hidup bermasyarakat, manusia tidak akan terlepas dari manusia-manusia lainnya.

Pertanyaannya adalah apa yang mengharuskan penulis menerima keberagaman? Lebih karena sebagai manusia, penulis tidak akan bisa hidup terkotak-kotak berdasarkan agama, gender, orientasi seksual, bahasa, warna kulit, atau etnis.

Menggali ilmu dari pemateri yang berasal dari berbagai organisasi dan lembaga pakar dalam resolusi konflik, seperti CRCS UGM, Jaka Tarub Jawa Barat, Arus Pelangi, dan Layar Kita, peserta disuntik dengan materi-materi penting tentang bagaimana menerima kebhinekaan untuk menjadi benteng perdamaian.

Tugas yang kami emban sekarang adalah menjadi duta perdamaian, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lebih luas lagi tentang arti keberagaman.

Peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding.