Mahasiswa Dua Kampus Ini Timba Ilmu Sociopreneur Langsung ke Ahlinya

SURYA.co.id | BANDUNG - Sebanyak 47 mahasiswa Universitas Kristen Petra (UKP) dan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) bertolak ke Bandung, Jawa Barat untuk menimba ilmu sociopreneurship dalam acara Career Camp yang diadakan pada Senin (6/2/2017) hingga Kamis, (9/2/2017).

Acara yang bertema "Your Business, Your Contribution to The Nation" itu menghadirkan Veronica Colondam, founder Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) sebagai pemateri utama.

Yayasan berbasis sociopreneur itu menekankan bisnis dengan unsur pemberdayaan masyarakat.

"Membangun bisnis sociopreneur harus didasari dengan kemauan kuat karena tidak hanya berdampak pada masyarakat tapi juga tanggung jawab pada Tuhan," ujar Veronica pada SURYA.co.id.

Para pengusaha sociopreneur harus memiliki tujuan sosial dan bisnis yang jelas agar hasil tepat sasaran dan bisa menghasilkan perubahan.

Selain itu yang tak kalah penting adalah harus bisa mengukur dampak, dengan tidak sembarangan memberdayakan masyarakat yang hanya merasa berhak dibantu.

Beberapa contoh Sociopreneur adalah Fingertalk yang memberdayakan masyarakat tuna wicara sebagai pelayan dan koki di sebuah restoran, dan contoh lain di Flores memberdayakan para ibu untuk membuat hiasan anyaman sembari mengasuh anak-anak mereka untuk mengurangi maternity death.

Sociopreneur termasuk bisnis yang penting karena merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengembangan masyarakat dan memandirikan ekonomi.

"Tidak hanya menyekolahkan anak-anak kurang mampu, tapi juga memberikan lapangan pekerjaan untuk mereka setelah selesai menempuh pendidikan," katanya.

Lisa Narwastu, kepala Pusat Karir UK Petra mengatakan kegiatan tersebut telah lima kali diadakan secara rutin dua tahun sekali oleh Pusat Karir UK Petra dan selalu fokus pada bisnis dan karir mahasiswa ke depan.

"Setelah sesi pembekalan dasar di Surabaya, mereka langsung praktik ke lapangan dan materi pemantapan dari pakarnya. Kali ini lokasinya di Bandung," ujarnya.