Bank Mandiri Punya 48.000 Nasabah Prioritas, Total Dananya Rp 180,5 Triliun!

SURYA.co.id | SURABAYA - Tahun 2017, PT Bank Mandiri (Persero) membidik jumlah nasabah prioritas yang cukup besar untuk menambah Dana Pihak Ketiga (DPK).

Angka pastinya belum diungkapkan, namun lebih tinggi dari angka pertumbuhan tahun 2016 yang mencapai 17 persen.

"Jumlah nasabah prioritas Bank Mandiri pada akhir Desember 2016 telah mencapai lebih dari 48.000 nasabah dengan total dana kelolaan (Fund Under Management/FUM) sebesar Rp 180,5 triliun, tumbuh 17 persen dari akhir tahun sebelumnya," jelas Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Bank Mandiri, saat gathering nasabah prioritas dalam perayaan Imlek di Grand City, Jumat (3/2/2017) lalu.

Sedangkan di Jawa Timur, Bank Mandiri memiliki 19.376 nasabah prioritas dengan total dana kelolaan Rp 13,910 miliar.

Untuk itu, berbagai upaya dilakukan agar ada peningkatan. Kartika menyebutkan, potensi ekonomi di tahun 2017 cukup optimis. Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi nasional yang naik dibanding 2016 dan hasil dari program Tax Amnesty yang cukup memberikan kontribusi yang besar di perbankan.

"Tax Amnesty masih berjalan hingga akhir Maret 2017 mendatang," tambah Kartika.

Sejak periode pertama dan kedua Tax Amnesty, Bank Mandiri menghimpun dana repatriasi senilai Rp23 triliun hingga 31 Desember 2016 atau batas akhir periode ke dua program pengampunan (amnesti) pajak. Perhitungan pencapaian perolehan dana repatriasi melalui Bank Mandiri ini masih terus berjalan.

Dari nilai tersebut, posisi dana repatriasi ditempatkan dalam bentuk produk perbankan seperti tabungan dan deposito yang mencapai 53 persen dan sisanya ditempatkan dalam produk keuangan lainnya seperti bonds, sukuk, reksadana dan produk asuransi.

"Karena itu, kami terus berinovasi dalam pengembangan produk perbankan dan program promosi guna memperkuat loyalitas dan kepercayaan nasabah prioritas," tambah Agus Haryoto Wibowo, Kepala Kanwil Bank Mandiri Jatim.

Agus juga menambahkan, pihaknya menciptakan inovasi layanan yang premium agar memberikan nilai tambah ekslusif bagi nasabah prioritas.

Melalui layanan executive lounge, airport handling, golf clinic, safe deposit box, free annual fee kartu kredit mandiri, SMS market update, hingga berbagai undangan seminar market outlook dan event-event eksklusif lainnya yang diharapkan dapat menunjang kemajuan bisnis bagi para nasabah prima.

Tak hanya kemudahan transaksi, Bank mandiri juga memberikan dukungan financial advisory bagi nasabah prioritas, melalui layanan Personal Banker. Dengan dibekali training sertifikasi kecakapan khusus financial advisory seperti; Registered Financial Planner, Certified Financial Planner dan Associate Estate Planning Practitioner.

Para Personal Banker di harapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan aset nasabah prioritas Bank Mandiri dari tahun ke tahun.

Sementara itu, perayaan imlek gathering ini diramaikan dengan sajian pertunjukkan naga Barongsai, fashion show busana China modern, peacock dance dan penyanyi asal Mandarin Chan Ai Cia.