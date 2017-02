Wow, Install Aplikasi Samsung Gift Indonesia Bisa Gratis Masuk JakCloth Goes to Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Para pemilik smartphone Samsung yang sudah menginstall aplikasi Samsung Gift Indonesia, Sabtu (4/1/2017), dapat masuk ke ajang pameran JakCloth Goes to Surabaya secara gratis.

Tak hanya itu, mereka juga bisa memanfaatkan berbagai kegiatan di booth Samsung yang ada di areal acara tersebut.



"Iya saya pakai Samsung Galaxy J2 sudah punya aplikasi Samsung Gift Indonesia dan lumayan, bisa hemat Rp 25.000," kata Ika Purnama pengungjung JakCloth Goes to Surabaya yang digelar di JX Internasional Expo, Jl A Yani, Surabaya.

Setelah masuk di areal secara gratis, Ika melanjutkan kegiatannya explore di booth Samsung yang ada di areal pameran.

Mulai dari foto di photobooth Samsung, kemudian upload di IG dengan #SamsungXJakCloth dan kasih caption yang menjelaskan “Apa yang membuat kamu bangga pakai Samsung?”, akan memiliki kesempatan memperoleh merchandise eksklusif.

"Semakin banyak likes dan komen akan

menambah kesempatan untuk memenangkan merchandise eksklusif, " jelas Tanaya, salah satu petugas booth.



Selain itu, juga ada mini KTL yang membuat konsumen bisa bertemu pakar komunitas untuk saling sharing dan membahas berbagai hal menarik.

"Besok (Minggu, 4/1/2017) akan ada bintang tamu artis, antara lain Payung Teduh, PeeWee Gaskin, Killing Me Inside,DJ Yasmin, dan lainnya," tambahnya.

Kegiatan lain di booth Samsung juga bisa mendapatkan kesempatan memperoleh tablet Samsung dan banyak hadiah lainnya.

Selain itu, pemilik Samsung Gift Indonesia juga punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah super menarik di wheel of fortune.



Caranya dengan membuat video diri kenapa memilih smartphone Samsung. Upload di IG dengan hashtag #SamsungXJakCloth dan mention @samsung_id, serta mention 3 temen untuk datang ke Booth Samsung JakCloth , lalu tunjukin ke petugas yang bersangkutan.

Selain itu juga ada lomba akustik dan band lokal yang mengisi hiburan di booth Samsung.

"Dan yang tidak kalah penting, di booth Samsung tersedia area untuk santai dan charge khusus untuk pengguna smartphone/tablet Samsung," tambah Adi Purnomo, Area Sales Manager Divisi IM/HHP PT Samsung Electronics Indonesia.

Sementara bagi yang beli smartphone atau tablet Samsung di booth Samsung pada acara JakCloth, mendapatkan free gimmick berupa merchandise exclusive JakCloth seharga Rp 700.000.

Dengan syarat setelah membeli, langsung mengaktivasi Samsung Gift Indonesia terlebih dahulu.