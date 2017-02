Tetap Fashionable dan Elegan di Momen Bahagia, Ini Pilihannya!

SURYA.co.id I SURABAYA - Fashion muslimah kini semakin berkembang.

Di Indonesia, semakin banyak wanita muslim yang mengenakan hijab dan menjadikannya sebagai gaya busana yang modern dan trendi.

Pernikahan islami juga makin banyak diusung sebagai tema di momen bahagia seiring dengan berkembangnya fashion muslimah yang juga sudah mulai menjadi tren.

Desainer Nur Aini Madjid mengatakan pernikahan islami kini sudah bisa dikonsep dengan mengadaptasi gaya modern.

Pemilik Butik Kebaya Laksmi dan Laksmi Islamic Wedding Service itu mendesain busana pengantin muslimah dengan model kebaya dan rok yang fashionable, elegan, dan up to date. Kebaya muslimah yang ia buat terlihat elegan karena dihiasi dengan payet, manik-manik, dan batuan yang disematkan sebagai detail pada kain.

Pada desainnya, Nungki menggunakan bahan kain lace atau brokat, french lace, italy 3D lace, jackguard, dan organza yang dipadukan menjadi busana yang fashionable.

Wanita yang akrab disapa Nungki itu banyak terinspirasi dari karya Elie Saab dan Zuhair Murad yang menampilkan kesan cantik, simpel, dan modern sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai busana pengantin.

Dari karya-karya Elie Saab, Nungki terinspirasi pada pengaplikasian bunga tiga dimensi sebagai detail busana. Sedangkan dari Zuhair Murad, ia mengadaptasi pengaplikasian batuan dan manik-manik.

“Kemudian keduanya itu saya kombinasikan menjadi desain Kebaya Laksmi saat ini,” kata wanita lulusan Bunka Fashion School itu.

Karena mengusung tema islami, tentunya desainer dan pemakai harus memperhatikan batasan yang diperbolehkan dalam Islam.

Hal terpenting adalah dengan tidak terlalu menonjolkan lekuk tubuh dan menutupi bagian dada. “Bisa ditutupi dengan detail payet dan manik-manik atau dengan juntaian hijab ke bagian depan dada,” katanya.