Kawasaki Versys X 250 Siap Taklukkan Jalanan dan Tanjakan di Ngawi

SURYA.co.id|NGAWI - Setelah resmi diluncurkan di Surabaya, Jawa Timur, untuk kali pertamanya Kawasaki Versys-X 250 dipamerkan kepada ratusan komunitas motor Kawasaki di Ngawi.

Acara first viewing Versys-X 250 itu digelar di dealer Kawasaki Motor, Merdeka Motor, Jalan Panglima Sudirman no 71, Ngawi, Jumat (3/2/2017) malam.

"Kalau tanggal 21 Januari 2017, kemarin kami melaunching. Hari ini first viewing produk pertama untuk genre motor adventure, Versys-X 250, " kata James Alexander, Asisten Manajer Marketing, PT Surapita Unitrans yang menaungi wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Ambon, saat ditemui.

Dikatakannya, sebagai motor adventure-tourer, Versys-X 250 sangat nyaman dikendarai, di berbagai kondisi jalan. Termasuk di wilayah Madiun Raya.

"Sangat cocok sekali, dengan kontur jalanan di Ngawi apalagi dekat dengan Lawu. Di wilayah selatan banyak pegunungan, tanjakan, dan jalan rusak. Sedangkan di wilayah utara sering terjadi banjir," kata Alex.

Dikatakan Alex, Versys-X 250 merupakan pionir di segmen motor adventure-tourer 250 cc di Indonesia, bahkan dunia.

Sebab, menurutnya selama ini belum ada pabrikan motor dari Jepang maupun Eropa yang menjual motor adventure-tourer 250 cc.

Alex menambahkan, Versys-X 250 juga menjadi motor adventure-tourer pertama di dunia yang dilengkapi mesin kapasitas 250 cc, dua silinder dual purpose.

Mengenai harganya, di Jawa Timur, Versys-X 250 City Version dibanderol seharga Rp 64.870.000 on the road, sementara tipe Versys-X 250 Tourer dibandrol Rp 74.720.000 on the road.

Pemilik Dealer Kawasaki Merdeka Motor, Erlangga optimis Versys-X 250 akan diminati masyarakat Madiun Raya, khususnya Ngawi.

"Sambutannya sangat bagus sekali. Saya sangat percaya produk ini akan diterima masyarakat. Khususnya penyuka hobi touring, adventure, serta penggemar motor gede," jelasnya.

Versys-X 250, memiliki tampikan garang, didesain sebagai kendaraan komuter di kota, dan nyaman digunakan dalam perjalanan touring jarak jauh, dikendarai sendiri maupun berboncengan.

"Cocok dikendarai di jalan raya dan di jalan dengan medan yang lebih berat," katanya.

Acara first viewing malam itu dihadiri ratusan komunitas Kawasaki motor Ninja dan KLX, dari Korwil Ngawi. Acara malam itu dimeriahkan hiburan musik DJ, dan juga pesta kuliner.

Erlangga menambahkan, khusus pembelian pada malam itu, akan mendapatkan helm Shark seharga Rp 3 juta secara gratis.