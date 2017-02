JakCloth Goes To Surabaya 2017 Disambut Heboh Penikmat Fashion Muda

Grup music Pee Wee Gaskis turut memeriahkan pentas Jakcloth Goes to Surabaya yang digelar di Jx International selama tiga hari hingga Minggu (5/2/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - JakCloth yang pertama kalinya diselenggarakan di Surabaya mendapat sambutan heboh dari warga Surabaya, terutama kalangan anak muda.



Terbukti kegiatan yang diselenggaralan selama tiga hari mulai Jumat (3/2/2017) hingga Minggu (5/2/2017) di Jx International Convention Exhibition ini selalu dipadati pengunjung.



Antusiasme warga Surabaya ini dirasakan pula oleh personel Pee Wee Gaskins, grup musik asal Jakarta yang dapat giliran tampil, Sabtu (4/2/2017).



“Saya selalu senang kalau dapat tampil di Surabaya. Karena di sini kami dapat respons yang luar biasa,” kata Dochi Sadega, vokalis Pee Wee Gaskins.



Reaksi yang hangat itu pula, menurut Dochi, yang membedakan Party Dorks Surabaya (istilah untuk penggemar Pee Wee Gaskins) berbeda dengan Party Dork di daerah lainnya.

“Ayo kita hangatkan malam minggu kita disini,” imbuhnya sebelum melantukan komposisi hits Sebuah Rahasia.



Selain Pee Wee Gaskins, Lian Mipro selaku promotor acara juga menghadirkan sederet musisi yang sudah akrab di kalangan penikmat musik.

Diantaranya adalah Payung Teduh, DJ Yasmin, Killing Me Inside, Raisa, Gangstarasta, Revenge The Fate, Onadio Leonardo, Blingsatan, Sebuah Tawa Dan Cerita, serta Heavy Monster.

Pentas yang diklaim sebagai The Biggest Youth Festival in Indonesia merupakan sebuah transformasi baru dari Jakcloth.

Lian Mipro selaku penggagas festival clothing berkomitmen untuk selalu mengedepankan produk-produk buatan anak negeri.

“Ketika Jakcloth sudah mulai menyambangi beberapa kota di luar Jakarta, cukup banyak anak muda Surabaya yang minta agar kami menggelar acara disini. Itu sebabnya, akhirnya Jakcloth memilih Surabaya untuk pertama kalinya menjadi salah satu peta yang kami hadiri dalam rangkaian Jakcloth Roadshow di 2017 ini,” papar Ucok Nasution, CEO Lian Mipro selaku promotor.

Acara yang disponsori Green Sands dan disupport oleh Samsung, La Fonte, Wall’s Cornetto serta Sunsilk ini menghadirkan panggung musik dan mendatangkan sekitar 80 brand clothing line dari berbagai daerah karya anak muda dalam negeri.

Yang dipajang mulai dari kaos, sepatu, denim, kemeja, sweater, asesoris hingga produk lainnya dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau.

Begitu juga dengan brand-brandnya, Jakcloth Goes To Surabaya 2017 menghadirkan Crooz, MULES, HEYHO, Nands, Thing Cook Cook, SKYMO, Owners, Restart, Jack Army, Tonik, Jakcloth Premium Brand, Maggot, Boolds, Blanker, Delarock, dan Mortalium.

Ada pula Elgoods, Godblez, Wait What Brand, Beholder, Unkilled, Kickchick, Mickout, Czar Project, Daydreamz, Hooligans, Corjova, Maxius dan masih banyak lagi.