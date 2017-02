VIDEO - Tiga Hari Jajal Honda New Mobilio di Pulau Dewata

SURYA.co.id | DENPASAR - Setelah Honda New Mobilio dilaunching pekan lalu, PT Honda Prospect Motor (HPM) mengajak puluhan jurnalis nasional menjajal New Mobilio di Pulau Dewata Bali tanggal 1-3 Februari 2017.

Selama 3 hari awak media merasakan performa berkendara dengan kenyamanan yang ditawarkan New Mobilio.

“Temanya adalah travel with style, merasakan kenyamanan New Mobilio mulai dari interior, eksterior yang modern dan mesin yang bertenaga,” jelas Jonfis Fandy Marketing and After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM) di Denpasar, Bali, Jumat (3/2/2017).

Menurutnya setelah diperkenalkan tiga tahun lalu, Honda Mobilio mengalami major change yang signifikan.

Perubahan besar terlihat di bagian eksterior. Beberapa perubahan juga dilakukan di interior plus penambahan fitur-fitur yang semakin lengkap.

Di bagian depan misalnya New Mobilio mengaplikasikan solid wing face dengan lampu utama dilengkapi daytime running light (DRL) LED, kap mesin yang lebih panjang, bumper dan grille baru, rear license garnish baru, serta pelek baru berdiamater 15 inci.

Ada dua tipe new Honda Mobilio yang dijajal yakni E CVT dan RS. Sebanyak 20 mobil masing-masing diisi tiga orang.

Di bagian kabin, New Honda Mobilio menggunakan jok baru yang lebih tebal di penumpang baris kedua, headrest terpisah, audio steering switch, monitor layar sentuh 6,8 inci, dan penambahan speaker.

New Honda Mobilio masih menggendong mesin 1.5 liter i-VTEC. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 118 PS pada rpm 6.600.

Mengusung tagline Enjoy New Sensations, test drive ini menyambangi beberapa destinasi menarik yang ada di Pulau Dewata, seperti The Anvaya Beach Resort Kuta, Vin+, Metis Restaurant, Jimbaran Puri Bhagawan, dan Tanjung Benoa.