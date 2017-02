VIDEO: Sekujur Tubuh Lelaki Misterius ini Terbakar, yang Dilakukan di Luar Nalar

SURYA.co.id - Pria misterius berkeliaran di jalan Kota New York dengan kondisi hampir sekujur tubuhnya terbakar api.

Video yang merekam momen itu menyebar luas di media sosial beberapa hari terakhir.

Tampak dalam video itu, pria ini berjalan santai tak menghiraukan teriakan orang yang melihatnya.

Seseorang bahkan mendekati itu dan bertanya: "Are you OK? Are you good?".

orang terbakar

Tapi, pria misterius ini tak menghiraukan dan nyelonong pergi sambil terus melepaskan pakaiannya yang sudah terbakar.

Menurut DNAinfo, yang pertama kali melaporkan insiden, petugas pemadam kebakaran dan polisi sempat dipanggil untuk menangani orang ini, tetapi pada saat mereka tiba orang itu menghilang.

DI hari berikutnya, petugas kembali ke jalan di BRooklyn untuk menemukan identitas pria ini.

Informasinya, pria ini telah dibawa ke rumah sakit dengan luka bakar parah oleh keluarganya.

membakar diri

Sebelum kejadian, dia rupanya merokok kokain dan tak sengaja membakar diri setelah meletakkan rokok itu di dalam sakunya.

Tapi ia kemudian berhasil berjalan pulang dan tertidur.

Ketika ia terbangun keesokan harinya kerabat melihat dia terbakar parah dan membawanya ke rumah sakit.

menurut DNAinfo, dia tetap dalam kondisi stabil. (mirror)