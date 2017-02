Mencicipi Secuil Citarasa Eropa di Rumah Peternakan Bandung

Reportase Teguh Dewangga

Mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang

BANDUNG kembali menyuguhkan destinasi wisata yang teramat sayang dilewatkan. Farmhouse menjelma sebagai daya tarik wisata baru dengan mengusung konsep pedesaan khas Eropa tempo dulu. Bentuk bangunan, desain interior ruangan, tata letak taman, hingga jalan setapak detail menggambarkan kehidupan asri di sebuah pedesaan dataran tinggi.

Tiket bisa didapatkan hanya dengan merogok kocek dua puluh ribu rupiah. Selain itu pengunjung mendapat segelas susu sapi segar atau bisa memilih produk olahan susu lainnya. Destinasi yang terletak di Jalan Raya Lembang No 108 Cihideung, Kabupaten Bandung Barat ini, menyuguhkan spot-spot unik dan menarik. Tak hanya memanjakan mata, tapi juga kerap menjadi sasaran objek fotografi.

Restoran dan tempat buah tangan kerajinan juga dibangun senada dengan bangunan khas Eropa klasik lainnya. Bahkan saat berjalan mengelilingi Farmhouse, tak jarang indra penciuman dimanjakan dengan aroma makanan yang menguar dari beberapa toko yang ada.

Salah satu bangunan yang tampak menonjol dan menjadi titik foto paling laris adalah rumah Hobbit. Rumah kecil dengan atap rerumputan tersebut mengingatkan pada rumah di film The Lord of The Rings.

Tempat wisata yang buka setiap hari mulai pukul 09.00-21.00 WIB tersebut, memungkinkan pengunjung bercengkerama dengan beberapa hewan. Domba-domba berbulu tebal dapat didekati dan diberi makan, dengan membeli seikat wortel di sekitar kandang.

Tak jauh dari itu terdapat kelinci-kelinci yang dilepaskan dalam kandang besar, beberapa juga terletak di kandang kecil serupa bentuk miniatur rumah.

Sedangkan di area belakang terdapat kebun wortel yang berdekatan dengan kandang sapi. Pengunjung bisa melihat sapi-sapi kecil dengan sangat dekat, bahkan dapat memberi minum secara langsung.

Agar lebih menegaskan suasana Eropa tempo dulu, pengunjung bisa menyewa baju khas warga pedesaan dengan merogoh kocek lima puluh ribu rupiah. Pengunjung bisa memakainya untuk berfoto di area wisata selama dua jam.

Tak melupakan fasilitas pendukung lainnya, musala yang terletak di lantai dua terasa begitu bersih dan nyaman. Begitu pula dengan toiletnya yang beberapa dibuat secara khusus untuk anak-anak dan kaum difabel.

Jadi, masihkah melewatkan Farmhouse, surga kecil di tengah keriuhan Kota Bandung?