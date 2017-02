Kampanye Bangga Bertani Mangga, dengan Teknologi early flower Produktivitas Mangga Naik 50 Persen

SURYA.co.id | SURABAYA - Potensi ekspor buah segar jenis mangga dari Jawa Timur (Jatim), masih sangat tinggi. Namun dari sisi kualitas dan jumlah, masih belum memenuhi syarat untuk ekspor ke negara tujuan.

"Karena itu, kami menggandeng petani untuk melakukan perubahan cara penanganan mulai dari bibit hingga pascapanen mangga," jelas Nur Hidayat, Regional Sales Manager Region East Java PT Syngenta Indonesia di sela roadshow atau kampanye Bangga Bertani Mangga, Rabu (1/2/2017).

Selain itu untuk ekspor buah mangga Jatim juga sudah harus dilengkapi dengan sertifikat layak ekspor secara global yang berlaku secara internasional. Saat ini, produk mangga dari Kabupaten Pasuruan sudah menerima sertifita itu dan bersiap untuk masuk ke pasar ekspor. Dengan negara tujuan, Singapura, Malaysia, Thailand, Tiongkok, dan Jepang.

"Produksi mangga di Jatim mencapai 60 persen dari produksi nasional. Dengan sentra produksi dari Ponorogo, Madiun, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Tuban, Lamongan dan Gresik," ungkap Nur Hidayat.

Secara total, Indonesia merupakan produsen mangga terbesar keempat di dunia dengan hasil panen 2,4 juta metrik ton per tahun. Komoditas buah segar kedua setelah pisang.

PT Syngenta Indonesia melakukan pembinaan bagi 4.000 petani mangga dengan merubah cara tanam, perawatan, pemberian vitamin tanaman buah, hingga menjaga bunga agar bisa berbunga lebih awal dari musimnya. Atau early flowers.

Dengan teknologi early flowers, mangga yang biasanya musim berbuah mulai Agustus hingga November, bisa mulai berbunga sejak dua bulan sebelumnya, atau di Mei dan Juni. Lewat teknologi ini, produktifitas tanaman mangga bisa naik 50 persen hingga tiga kali lipat bila tanaman mangga dipelihara sebagai pohon pekarangan saja.

Selaim dari Syngenta, dalam kampanye itu, juga ikut serta Rainbow Agrosciences, perusahaan global yang fokus pada investasi pesat untuk pasar ekspor.

Dikutip dari kontan.co.id, ekspor buah segar di tahun 2017 diprediksi belum akan meriah. Ini disebabkan belum ada jaminan kontinunitas dan stadarisasi kualitas produk yang dapat diberikan untuk konsumen di luar negeri.

Khafid Sirotuddin, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Segar mengatakan, dirinya untuk mendapatkan 20 ton mangga untuk di dikirim ke Malaysia saja, menunggu persediaan sampai 15 hari.

Padahal, potensi pasar buah segar asal Indonesia di pasar internasional masih besar.

Umumnya buah segar lokal yang banyak dicari adalah nanas, pisang, mangga, salak, dan manggis. Khafid berpendapat, bila ingin meningkatkan jumlah ekspor buah segar, pemerintah harus menetapkan jenis dan varietas buah yang akan diekspor.

Setelah itu, harus disiapkan lahan dan didukung dengan cara menanamnya dengan benar sehingga kualitas yang dihasilkan dapat maksimal serta terjamin ketersediaannya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk pertanian tanaman semusim periode Januari-September 2016 anjlok 46,66 persen secara tahunan atau year on year(yoy) dari 196,4 juta dolar AS menjadi 104,8 juta dolar AS.