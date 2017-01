Pembatasan Impor Dorong Industri Baja Domestik Agresif Kembangkan Produksi

SURYA.co.id | SURABAYA - Aturan pembatasan impor baja melalui Peraturan Menteri No 86/2016 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, membuat industri baja domestik mulai agresif mengembangkan produksi.

Salah satunya PT Sunrise Steel, yang menyiapkan dua tempat produksi baru.

"Saat ini konsumsi baja di Indonesia mencapai 1,3 juta ton per tahun. Sementara pasar domestik hanya sekitar 600.000 ton per tahun. Dan prediksi pertumbuhan per tahunnya bisa mencapai dua digit," kata Henry Setiawan, Presiden Direktur PT Sunrise Steel, disela kegiatan sosial dalam rangka perayaan Imlek, Selasa (31/1/2018).

PT Sunrise Steel pada Juni 2017 menyiapkan pabrik baru sebagai pabrik kedua dengan kapasitas produksi 200.000 ton per tahun.

Selanjutnya juga akan menambah pabrik ketiga dengan kapasitas sama.

"Tahun 2016 lalu, konsumsi baja naik sekitar 25 sampai 30 persen. Tahun selanjutnya, diprediksi akan naik terus. Karena ada pembatasan impor, maka domestik harus segera meningkatkan produksinya untuk memenuhi konsumsi nasional," ungkap Henry.

Apalagi di tahun 2017 ini, Tiongkok menggenjot produksi baja ditengah konsumsi dalam negerinya yang menurun. Hal itu tentunya akan berimbas ke Indonesia sebagai pasar ekspor produk Tiongkok.

"Tapi dengan adanya pembatasan impor, pastinya pemerintah ada usaha untuk melindungi produk dalam negeri," imbuh Henry.

Konsumsi baja di Tiongkok tercatat terus anjlok sejak 2014 dan diprediksi terus berlanjut hingga tahun ini. Konsumsi diperkirakan turun sekitar 3 persen menjadi 626 juta ton pada 2017.

International Relations Director Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA), Purwono Widodo meyakini hal ini akan mengundang protes dari banyak negara yang mempertanyakan komitmen China dalam menghadapi over supply baja dunia.

"Kalau data tersebut betul, harusnya produksi baja China pada 2016 lebih rendah dari 2015. Kan janjinya mengurangi produksi 100 juta - 150 juta ton dalam 5 tahun,” kata Purwono, dikutip dari Bisnis.com.

Dengan kebutuhan baja dalam negeri yang diperkirakan terus naik menjadi 70 kilogram per kapita, dia khawatir Indonesia jadi sasaran empuk bagi China untuk mengekspor bajanya sehingga produsen lokal terganggu.

“Kelebihan pasokan dunia akan sangat tergantung oleh China, ditambah konsumsi domestik yang tidak meningkat,” ungkapnya.

Sebelumnya, data South East Asia Iron and Steel Institute menunjukkan Indonesia menjadi negara terbesar untuk pendaratan baja China di Asia Tenggara. Ekspor China meroket hingga 42 persen atau 3,8 juta ton pada periode Januari-Agustus 2016.