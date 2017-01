Main di Film Komedi, Lee Jeong Hoon Kesulitan Bahasa Betawi

Lee Jeong Hoon berfoto wefie bareng para penggemarnya dalam audisi I Can See Your Voice yang berlangsung di Surabaya, Sabtu (28/1/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - Lee Jeong Hoon, mantan personel boyband Hitz asal Korea ini belakangan makin akrab dengan pemirsa layar kaca Indonesia.

Setelah menuntaskan single Cinta Lama Tak Jumpa featuring Moa (2016), Lee mengabarkan bakal tampil dalam sebuah film layar lebar bertema komedi.

Ditemui di tengah kesibukan mengisi acara audisi ‘I Can See Your Voice’ di Tunjungan Plaza 2 beberapa waktu lalu, Lee mengaku film keduanya ini sedikit berbeda dengan peran yang dilakukan di film sebelumnya.

Jika biasanya berperan menjadi dirinya sendiri, kali ini dia berperan sebagai orang kampung asli Indonesia yang hidup sederhana. Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan keadaannya sekarang.

Tak hanya harus berperan menjadi sosok yang beda, pria berusia 30 tahun ini juga dituntut menggunakan bahasa tradisional Betawi di film tersebut.

“Memang jadi kendala karena saya harus memerankan laki-laki Betawi sederhana dan merakyat dalam film itu,” ungkapnya.

Agar bisa menyatu dengan karakter cerita, Lee pun berusaha keras belajar bahasa Betawi.

“Bahasa Betawi itu banyak sekali pakai kata berakhiran ‘e’. Itu yang masih membuat saya kaku," papar Lee.

Penyanyi yang sukses lewat single Yes Yes Yes (2011), Na Wa Neo (2012), Tuk Buatku Kembali feat Kartika Yudia Ramlan (2013), Fantasy (2014), dan I Miss U (2015) ini menegaskan akan memanfaatkan waktu yang ada untuk beradaptasi dengan bahasa Betawi.

“Semoga waktunya cukup, karena syutingnya mulai Februari nanti. Saya suka main film, tapi kendala terbesarnya adalah bahasa betawi,” katanya berulang-ulang.

Di film drama komedi cinta ini, Lee mengaku senang lantaran akan main bareng Ruben Onsu. Pria kelahiran 21 Juli 1986 ini berharap bakal bisa banyak belajar pada Ruben yang sudah banyak ‘jam terbang’ di dunia akting.

"Saya nanti akan minta belajar pada dia (Ruben Onsu). Karena dia kan lancar sekali bahasa Sunda," imbuh Lee yang sudah hadir di sejumlah program TV nasional seperti Kelas Internasional, Warna Warni Dunia, dan Roaming.