Heboh! Ada 80 Elang di Kelas Utama Pesawat, Lihat Siapa yang Membawanya!

SURYA.co.id - Bagi sebagian masyarakat yang ingin pergi menggunakan pesawat, ada aturan dan batasan-batasan yang harus ditaati.

Di antaranya, harus antri cek in sebelum berangkat serta harus rela meninggalkan setengah dari barang bawaan di tangan untuk dibawa ke bagasi karena kelebihan beban.

Tetapi, itu semua tidak berlaku bagi pangeran Kerajaan Arab Saudi.

Pangeran kerajaan minyak ini dengan leluasa memesan 80 seat di kelas utama untuk binatang kesayangannya.

Ya, 80 seat kelas istimewa itu diberikan untuk burung elang milik sang pangeran.

Tentu-burung-burung ini harus nangkring di atas kursi dengan pengaman khusus agar tidak terbang.

Hal ini tampak dari sebuah foto yang diunggah oleh seseorang, teman seorang kapten penerbang dari Qatar Airways di media sosial Reddit.

"My captain friend sent me this photo. Saudi prince bought ticket for his 80 hawks," tulisnya di Reddit.

Tentu saja ini hal istimewa damn mustahil bisa dilakukan oleh warga biasa.

Sebab sesuai dengan peraturan setiap penumpang hanya diperbolehkan membawa satu elang di papan kabin penumpang kelas ekonomi. Dan maksimal enam elang diizinkan dalam kabin kelas ekonomi dari sebuah pesawat.

Postingan ini mendapat ratusan komentar dari para pengguna Reddit. Berikut di antaranya:

komentar 1