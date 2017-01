Sekolah Mulai Gunakan Kisi-kisi Ujian Nasional untuk Tambahan Pelajaran

SURYA.co.id | SURABAYA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meluncurkan laman yang memuat kisi-kisi Ujian Nasional (UN) 2017.

Hal ini sudah ditindaklanjuti sejumlah sekolah yang menggunakan kisi-kisi tersebut sebagai bahan acuan tambahan pelajaran.

M Sohibul, Wakil Kepala SMAN 10 urusan kurikulum mengungkapkan telah membagikan kisi-kisi yang mereka unduh melalui un.kemdikbud.go.id.

“Soal ini juga digunakan untuk bahan acuan guru membuat kisi-kisi try out ujian nasional,”ungkapnya pada SURYA.co.id, Senin (30/1/2017).

Senada, Wakakur SMKN 5, M Ardiyantonesia juga menggunakan kisi-kisi yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk tambahan pelajaran.

Namun, pihaknya tidak membuat soal ujian try out secara mandiri memakai kisi-kisi tersebut.

“Kami memakai soal dari pusat untuk try out karena ikut try out online Februari mendatang,” ungkapnya.

Penyampaian diterbitkannya kisi-kisi UN 2017, dilakukan melalui Surat Edaran Nomor 0075/SDAR/BSNP/IXX/2016, tentang Kisi-kisi UN tahun pelajaran 2016/2017 oleh BNSP.

Surat edaran tersebut disampaikan kepada seluruh kepala Dinas Pendidikan provinsi, dan kepala kantor wilayah Kementerian Agama, yang menyebutkan telah dikeluarkannya kisi-kisi UN tahun pelajaran 2016/2017 jenjang pendidikan SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SMPLB/SMALB, dan kisi-kisi UN Paket B dan Paket C.