Agar Guru Sekolah Islam Terpadu Tak Kalah dalam Persaingan Global

Reportase Muammal Jasin

JSIT Korwil Surabaya-Sidoarjo

150 Guru bahasa Inggris Sekolah Islam Terpadu (SIT) di Jawa Timur, mulai jenjang SD sampai SMA mengikuti pelatihan guru bahasa Inggris bertajuk The Transformative English Language Program for Indonesia, Minggu (22/1/2017) di asrama haji Sukolilo Surabaya.

Dihelat Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia dan Sirius Learning Universe dari Singapura, pelatihan dibuka Sukro Muhab, Ketua JSIT Indonesia.

Sukro mengingatkan, dalam managemen classroom di abad 21, guru harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran, dan bahasa Inggris sebagai alat yang harus dimiliki agar bisa memanfaatkan teknologi.

Di sesi pertama Direktur Sirius Learning Universe, Damanhuri menyampaikan pentingnya penguasaan bahasa Inggris di era global.

“Jangan sampai karena tak menguasai bahasa Inggris, Indonesia tertinggal dalam persaingan global. Guru juga punya peran stratrgis dalam penguatan skill bahasa Inggris pada siswa,” imbuhnya.

Di sesi kedua, suasana asrama haji Sukolilo berubah meriah saat Shaheed Salim, trainer Sirius Learning Universe naik panggung dan dengan gaya kocaknya menerangkan cara mengajar bahasa Inggris yang efektif.

“The most effective way to teach a person any language is the way Allah has thought us how to teach our children to speak a language,” jelas Shaheed.

Proses belajar harus menyenangkan dan sarat makna, imbuh Shaheed yang meminta peserta mempraktikkan cara mengajar yang efektif.

“You must be attractive and expressive,” pinta Shaheed.

Peserta mempraktikkan step by step mengajar bahasa Inggris yang efektif dan menyenangkan. Semua peserta all out dalam praktik mengajar ini.

“Pelatihan ini sangat baik dalam peningkatan skill guru mengajar bahasa Inggris di kelas,” terang peserta asal Mojokerto yang selama ini mengajar dengan model konvensional yaitu guru lebih aktif ketimbang siswanya.

“Semoga pelatihan mampu menginspirasi dan membangkitkan semangat guru sekolah Islam terpadu, khususnya guru bahasa Inggris,” pungkas Yuli Sugiarto, Ketua JSIT Jawa Timur.