I Can See Your Voice; Suara Jelek Nggak Soal, Asal Tampil Total

Jeremy (nomor 2 dari kanan) dan Gerald (nomor 2 dari kiri), kontestan ‘I Can See Your Voice’ sesi pertama ikut hadir dan memberi motivasi pada peserta audisi sesi kedua yang diadakan di Atrium Tunjungan Plaza 2, Minggu (29/1/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - Di ajang ‘I Can See Your Voice’ tak diperlukan kemampuan olah vokal yang prima. Apa pun ketrampilan yang dimiliki harus ditampilkan secara total .

“Jangan pernah ragu. Kalau memang yakin baik, sajikan sebaik mungkin. Tapi kalau sadar suaranya hancur, ya nggak apa-apa hancurin sekalian!” ujar Jeremi, Minggu (29/1/2017).

Kontestan ‘I Can See Your Voice’ sesi pertama ini sempat didaulat berbagi pengalaman pada peserta reality show besutan mnctv di Atrium Tunjungan Plaza 2 Surabaya.

Berbekal semangat itu pula, pria yang di ajang ‘I Can See Your Voice’ dapat julukan Zuboxman ini lolos ke Jakarta.

Karena penampilan yang tidak meyakinkan ini pula membuat Vina Panduwinata sebagai bintang tamu terkecoh saat menebaknya tak punya kemampuan menyanyi. Namun, ketika dia pamer suaranya, Vina Panduwinata pun sempat menangis.

“Saya berusaha memberi yang terbaik saja. Dan nggak sangka Mama Ina (sapaan untuk Vina Panduwinata) bisa menangis,” ujarnya.

Sukses yang sama diperoleh kontestan asal Surabaya lainnya, yaitu Gerald. Pria berjuluk Real Divo pun sempat berbagi tips sukses saat menjalani audisi ‘I Can See Your Voice’.

“Kalau nanti lolos ke Jakarta, yang penting jaga kesehatan. Karena selama empat hari di Jakarta, proses syuting dilakukan dari pagi sampai malam. Jadi kondisi tubuh harus prima,” tandasnya.

Audisi ‘I Can See Your Voice’ pada hari kedua di Atrium Tunjungan Plaza 2 Surabaya ini masih dibanjiri peminat. Semua peserta menjalani tahapan demi tahapan seleksi.

Di bagian pertama peserta diuji di booth precast. Tahapan berikutnya peserta akan diuji di hadapan kamera yang merekam aksi mereka melakukan aksi nyanyi dan lipsync.

"Peserta yang lolos akan dihubungi melalui telepon oleh tim mnctv," kata Maartvi Jati Prastowo, Produser ‘I Can See Your Voice’.