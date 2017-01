Bagian Wajah Cinta Laura ini Disebut Tidak se-Alay Artis Lain, 'Ariana Grande Indonesia,' Katanya

SURYA.co.id - Artis Cinta Laura memiliki wajah khas, perpaduan antara wajah asli Indonesia dengan Jerman.

Ini yang membedakan Cinta dengan artis lain tanah air.

Sadar akan kekhasan wajahnya, Cinta tahu bagaimana memolesnya.

Cinta tidak perlu berdandan menor atau meniru artis lain untuk dikatakan cantik.

Jika banyak artis yang sibuk membentuk alisnya, Cinta lebih memilih natural tanpa harus menyulam atau menato alisnya.

Alis asli Cinta ini tampak dari foto yang diunggah di akun instagramnya.

"How you feel is reflected in your eyes," tulis artis yang sudah membintangi film "The Ninth Passenger, produksi Hollywood ini di caption fotonya.

Cinta Laura

Dan tentu saja, foto Cinta ini dibanjiri pujian para penggemarnya.

arifahnug: Goddddddd, youre so beautiful. I dearly admire you

pangeranopan: Kaulah Miss Universe Sesungguhnya Sayang @claurakiehl

ianvatamorgana: Kirain angel taunya cinta hehe

komingjuly: Alisny ga sealay selebgram diluarsana

chatarina.mm: Alisnyaa

alea.julian: Alisnya bagus,, gak medok ky'artis indonesia lainnya

Ada juga yang menyamakan Cinta dengan artis Hollywood.

lia__berliana: MIRIP @parishilton

randanakagawa: ARIANAAAA GRANDEEEEEEE

alashraff04: Ariana grande indonesia