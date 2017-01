Tiga Peneliti Muda Surabaya Ikuti Kompetisi Internasional di Jerman, Siapa Saja Mereka?

SURYA.co.id | SURABAYA - Program peneliti belia yang digalakkan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya berhasil mengembangkan bakat minat siswa Surabaya.

Bahkan karya penelitian mereka siap berkompetisi tingkat internasional.

Seperti yang penelitian yang dilakukan Nichloas Patrick siswa kelas 8 SMP Cita Hati, Samuel Alexander siswa kelas 11 SMA Cita Hati, dan Kevin Wijaya Goeij kelas 12 SMA Cita Hati.

Ketiganya akan mewakili Indonesia dalam 24th International Conference of Young Scientists, ICYS 2017 Stuttgart, Jerman pada 16 hingga 22 April, 2017 dan Asia Pacific Young Scientists (APCYS) di Nepal.

Samuel Alexander dengan penelitian computer science “New Method for Locator Beacon In Flight Data Recorder (Blackbox) for Airplane Sea Crash” menjadi andalannya dalam konpetisi tingkat internasional tersebut.

Menurutnya salah satu keunggulan produknya dibanding dengan blackbox yang terpasang saat ini d pesawat ialah mampu memisahkan diri secara otomatis antara locator beacon (pemancar) dengan Flight Data Recorder ketika terjadi kecelekaan pesawat.

Locator beacon akan tetap mengapung memberikan sinyal namun blackbox akan tenggelam di laut.

“Selama ini yang menjadi kendala ialah menangkap sinyal dari Locator Beacon untuk menemukan blackbox,”capnya.

Samuel menambahkan dirinya tertarik melakukan penelitian terhadap blackbox tersebut karena terinspirasi jatuhnya pesawat air pesawat AirAsia QZ8501.

Peristiwa Minggu pagi, 28 Desember 2014 di perairan Selat Karimata itu mengalami kendala dalam menemukan titik lokasi kecelakaan.