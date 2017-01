I Can See Your Voice, yang Tak Punya Bakat Nyanyi Juga Bisa Ikutan

SURYA.co.id | JAKARTA - Ajang penggalian bakat kian beragam. Kali ini ada pula yang baru di layar MNCTV, yaitu ‘I Can See Your Voice’.

Acara yang mengadopsi program serupa dari Korea ini diklaim berbeda dengan yang sudah ada.

Karena yang dicari bukan hanya mereka yang berbakat di bidang olah vokal.

Mereka yang tak punya kemampuan menyanyi pun bakal bisa gabung.

“Asal punya kemampuan lipsync juga punya kesempatan ikutan program kami,” kata Maartvi Jati Prastowo, Produser ‘I Can See Your Voice’.

Saat bertandang ke Kantor Harian Surya, Jumat (28/1/2017), Jati menegaskan audisi ini untuk mencari sosok-sosok yang bisa ‘mengecoh’ para bintang tamu lewat tampilan fisik mereka.

Para bintang tamu yang terdiri dari penyanyi dan musisi Tanah Air nantinya akan dihadapkan pada tujuh pilihan talent.

Salah satu yang oleh bintang tamu dianggap tak punya bakat menyanyi harus ‘disingkirkan’.

“Jika bintang tamu terkecoh dan memilih sosok yang ternyata tak punya bakat menyanyi, sosok ini bakal dapat hadiah Rp 17,5 juta,” paparnya.

Namun, lanjut Jati, jika ‘sosok misteri’ yang dipilih benar yang punya bakat menyanyi, maka ‘sosok misteri’ itu tidak akan dapat hadiah.

“Sebab akan ada hadiah lain yang kami siapkan, misalnya kesempatan duet bareng bintang tamu atau kesempatan-kesempatan mengisi slot acara di MNCTV,” ungkapnya.

‘I Can See Your Voice’ sudah digelar untuk kedua kalinya.

Kali ini big audition di enam kota. Setelah Bandung dan Yogyakarta, audisi di Surabaya digelar selama dua hari, Sabtu (28/1/2017) hingga Minggu (29/1/2017) di Tunjungan Plaza 2 Surabaya.