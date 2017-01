I Can See Your Voice, Lee Jeong Hoon Tantang Peserta Audisi untuk Merayunya

Lee Jeong Hoon berfoto wefie bareng para penggemarnya dalam audisi I Can See Your Voice yang berlangsung di Surabaya, Sabtu (28/1/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - “Piye kabare…?” ucap salam dengan gaya bahasa Suroboyoan yang kagok itu kontan mendapat sambutan aplaus para peserta audisi I Can See Your Voice di Tunjungan Plaza 2 Surabaya, Sabtu (28/1/2017).

Apalagi, kemudian disusul ucapan berikutnya,”Ora opo-opo!” membuat banyak peserta tak bisa menahan tawa.

Lee Jeong Hoon, pria asal Korea yang belakangan sering tampil sebagai presenter di Indonesia ini memang mencoba mengakrabkan diri dengan peserta audisi lewat ucapan khas Suroboyo.

Suasana kian heboh ketika mantan personel boyband Hitz ini menantang peserta yang didominasi remaja wanita itu untuk merayunya.

Lee memang pandai untuk mencairkan suasana. Dia juga tak segan menerima permintaan foto bersama.

Di sela aksi foto bareng, Lee menyemangati pengunjung pusat perbelanjaan itu supaya ikut audisi I Can See Your Voice.

"Ayo ikutan audisi, di sini banyak suara bagus, tetapi yang tidak bagus punya kesempatan," tuturnya.

Ajang reality show yang berbeda ini memang banyak menarik antusiasme masyarakat. Pasalnya, peserta tak dituntut untuk piawai menyanyi.

“Aku sudah lihat acaranya, kok seru. Ya udah aku jadi ingin ikutan waktu audisi di Surabaya. Siapa tahu lolos, kan tidak dituntut bersuara bagus," ujar Jessica, salah satu peserta dengan penuh semangat.

I Can See Your Voice memang berbeda dari reality show lainnya’. Acara yang mengadopsi program serupa dari Korea ini bukan hanya memiih mereka yang berbakat di bidang olah vokal.

Mereka yang tak punya kemampuan menyanyi pun bakal bisa gabung. “Asal punya kemampuan lipsync juga punya kesempatan ikutan program kami,” kata Maartvi Jati Prastowo, Produser ‘I Can See Your Voice’.

Jati menegaskan audisi ini dimaksudkan untuk mencari sosok-sosok yang bisa ‘mengecoh’ para bintang tamu lewat tampilan fisik mereka. Para bintang tamu yang terdiri dari penyanyi dan musisi Tanah Air nantinya akan dihadapkan pada tujuh pilihan talent.

Salah satu yang oleh bintang tamu dianggap tak punya bakat menyanyI harus ‘disingkirkan’. “Jika bintang tamu terkecoh dan memilih sosok yang ternyata tak punya bakat menyanyi, sosok ini bakal dapat hadiah Rp 17,5 juta,” paparnya.



Namun, lanjut Jati, jika ‘sosok misteri’ yang dipilih benar yang punya bakat menyanyi, maka ‘sosok misteri’ itu tidak akan dapat hadiah.

“Sebab akan ada hadiah lain yang kami siapkan, misalnya kesempatan duet bareng bintang tamu atau kesempatan-kesempatan mengisi slot acara di mnctv,” ungkapnya.