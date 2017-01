‘I Can See Your Voice’ Berburu Talenta ke Sekolah-Sekolah di Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Proses penelusuran bakat di ajang ‘I Can See Your Voice’ di Surabaya ternyata sudah dilakukan sejak tanggal 24 Januari 2017.

Selama lima hari, MNCTV melakukan school hunt di sejumlah sekolah seperti di SMK Ketintang, dilanjutkan ke SMK Mahardika.

Pada hari berikutnya, Rabu (25/1/2017), audisi serupa dilakukan di SMK Mater Amabilis.

“Kami beri kesempatan pada mereka untuk menyalurkan bakatnya bernyanyi dan lipsync,” kata Maartvi Jati Prastowo, Produser ‘I Can See Your Voice’.

Selain masuk ke SMK, tim MNCTV pun blusukan ke sejumlah SMA, diantaranya SMA 17 Agustus 1945 (Untag), serta SMA Trimurti.

“Peserta yang lolos di school hunt ini akan maju ke babak seleksi yang diadakan di Tunjungan Plaza (TP) 2,” imbuh Jati.

Big Audition di TP 2 ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Proses pertama dilakukan di booth precast. Bila lolos, peserta lanjut ke proses video booth.

“Di (video booth) ini peserta harus bernyanyi dan lipsync di depan kamera. Jika lolos tahapan ini, peserta akan dihubungi tim kami lewat telepon,” papar Jati.

Suasana audisi di TP 2 Surabaya ini sempat heboh lantaran hadirnya Lee Jeong Hoon, mantan personel boyband Hitz.

Peserta dan pengunjung pun sibuk membidikkan kamera telepon selulernya pada pria asal Korea Selatan yang juga dikenal sebagai aktor dan presenter ini.

Jelang penayangan yang rencananya dilakukan pada 30 Januari 2017, tim mnctv terus melakukan audisi lanjutan.

Kota berikutnya yang jadi sasaran adalah Medan (3-4/2), Bali (10-11/2), dan Makasar (10-11/2). Puncak Big Audition akan dilakukan di Jakarta pada 17-18 Februari 2017. pra