Perayaan Imlek di Hotel Aston Madiun Diwarnai Arak-arakan Yee Shang, ternyata seperti ini Maknanya

SURYA.co.id | MADIUN - Menyambut Tahun Ayam Api 2017, Hotel Aston Madiun menggelar perayaan tahun baru China dikemas dalam bentuk makan malam dan sajian hiburan.

Acara perayaan pergantian tahun baru China atau tahun baru Imlek digelar di Bima Balroom Aston Madiun, Jumat (27/1/2017) berlangsung meriah.

Malam perayaan tahun baru Imlek diawali dengan arak-arakan Yee Shang atau Chinese salad.

Yee Shang merupakan hidangan khusus, yang wajib ada pada sebuah perayaan Imlek dalam tradisi masyarakat Tionghoa.

Arak-arakan Yee Shang ini kemudian diikuti oleh Dewa Uang, Barongshai, dan Pasukan Lampion, berjalan dari kanopi lobi menuju areal balroom.

Ritual seremoni Yee Shang, dilakukan bersama-sama oleh ratusan tamu.

Hal ini merupakan bentuk atau simbol pengharapan untuk kesuksesan, kebahagiaan dan keberhasilan pada 2017.

Perayaan Sin Cia yang identik dengan angpao dan makan malam bersama kerabat ini dikemas menarik.

Para tamu juga disuguhi hiburan khas Sin Cia antara lain Band Mandarin The Rangger, Barongsai dan Fortune Teller.

Public Relations Aston Madiun Leni Liana menuturkan malam itu Executife Cheff Subadri dan timnya telah mempersiapkan menu exclusive yang disajikan secara "Set Menu Dinner" yang terdiri dari hidangan pembuka (appetizer), hidangan utama (main course), dan hidangan penutup (dessert).

Di antaranya Yee Shang, Empat Cpmbination of Salad, Sour and Spicy Fish Lip Soup, I Fu Mie, Broccoli tapped with Crab Meat, Shredded Soka Crab, Beef Black Pepper, Lychee and Almond Pudding.