New Suzuki Carry Pick Up, Sang Legenda yang Kini Tampil Baru

SURYA.co.id | SURABAYA - Pabrikan Suzuki melaunching kembali sang legenda Suzuki Carry, New Carry Pick Up.

Secara serentak PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan seri baru di segmen commercial car New Carry Pick Up, Kamis (26/1/2017).

Prabowo Liegangsaputra, Operation Director PT United Motor Center (UMC) New Carry Pick Up ini ditawarkan kepada konsumen loyal Suzuki di segmen pengusaha.

Segmen pick up mayoritas adalah pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Dengan pertumbuhan ekonomi di Jatim yang tumbuh diatas nasional, bisa memberikan kontribusi yang potensial bagi UMKM yang menjadi pasar mobil pick up.

New Carry Pick Up ini merupakan varian dengan pembaruan dibeberapa bagian seri Carry Pick Up.

Mulai dari tampilan eksterior hingga interior. Juga aksesoris pada bodi, yang salah satunya menambahkan pengaman di depan bamper depan.

Di sisi mesin New Carry Pick up menggendong mesin G15A berkapasitas 1.493 cc, 4 silinder, 16 valve, multi poin injection.