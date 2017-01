GAC Dinobatkan Jadi Grup Terdahsyat, Sisihkan TheOvertunes dan RAN

SURYA.co.id | JAKARTA - GAC kembali mencatat prestasi. Musisi yang terdiri dari Gamaliel, Audrey, dan Cantika ini dinobatkan sebagai Duo/Grup Terdahsyat di ajang Dahsyatnya Awards 2017.

GAC sukses menggusur nominasi lainnya seperti TheOvertunes, RAN, dan HIVI.

Penghargaan ini sekaligus menambah deret prestasi yang diraih GAC, setelah sebelumnya meraih berbagai penghargaan diantaranya Elle Awards 2016 kategori 'Music Group of the Year', Rolling Stone Editors's Choice Awards 2016 kategori 'The Pop Ambassador', dan NET 3.0 Indonesian Choice Awards 2016 'Best Group/Band/Duo' of the Year.

“Kami nggak sangka bisa dapat penghargaan. Apresiasi ini tentu membanggakan kami, dan sekaligus membuat kami makin semangat untuk terus berkarya,” kata Audrey yang diamini dua temannya.

Sukses lain yang diperoleh GAC adalah ketika terlibat dalam proyek soundtrack film ‘Cek Toko Sebelah’. Dalam waktu dekat mereka ikut pula dalam soundtrack film layar lebar berjudul ‘Galih dan Ratna.

Film itu merupakan adaptasi dari film legendaris ‘Gita Cinta Dari SMA’ yang populer pada tahun 1979. “Kami bawakan lagu karya Guruh Soekarnoputra berjudul ‘Galih & Ratna’ yang diaransemen dengan segar dan nuansa kekinian,” kata Cantika.

DahSyatnya Awards 2017 yang digelar pada 25 Januari 2017 di Ecovention Ancol ini memberikan penghargaan kepada para insan di industri music.

Di acara yang disiarkan langsung oleh RCTI tersebut dipersembahkan tidak kurang dari 13 penghargaan dan 1 penghargaan khusus.