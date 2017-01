New Carry Pick Up Untuk Naikan Penjualan di Segmen Commercial Car

Peluncuran New Carry Pick Up ini juga hadir di 35 kota di seluruh diler utama Suzuki se-Indonesia pada 27 Januari - 11 Februari 2017.

SURYA.co.id | SURABAYA - Optimisme akan pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 mendorong PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan seri baru di segmen commercial car. Secara serentak nasional, seri New Carry Pick Up, dikenalkan, Kamis (26/1/2017).

"Segmen commercial car atau pick up tahun 2016 lalu mengalami penurunan secara industri sebesar 42 persen dibanding tahun 2015. Pick up Suzuki, ikut turun tapi market share kami naik tipis 0,2 persen dari 24,3 persen menjasi 24,5 persen," ungkap Bellyanto Tanoyo, Sales and Marketing Director PT United Motor Center (UMC) main dealer Suzuki di wilayah Jatim, saat launching di Surabaya.

Setelah dilaunching, New Carry Pick Up ini akan ditawarkan kepada konsumen loyal Suzuki di segmen pengusaha.

Diakui Prabowo Liegangsaputra, Operation Director PT UMC, segmen pick up mayoritas adalah pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dengan pertumbuhan ekonomi di Jatim yang tumbuh diatas nasional, bisa memberikan kontribusi yang potensial bagi UMKM yang menjadi pasar mobil pick up.

"Optimisme kami disini. Pengaruh ekonomi global sudah dirasakan pada 2016 lalu. Tahun ini semua sudah tahu kalau tidak bisa lagi mengharapkan negara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok untuk mendukung perdagangan Indonesia. Sudah saatnya mengembangkan potenai pasar lokal melalui sektor konsumsi yang bisa berimbas pada kendaraan komersial ini," lanjut Prabowo.

Untuk penjualan seri mobil ini, UMC mendapat dukungan dari lembaga pembiayaan atau leasing. Ada 10 jasa pembiayaan yang bekerjasama dengan UMC untuk menjual seri new pick up ini.

"Banyak tawaran mudah leasing untuk konsumen yang membeli seri new carry pick up ini. Mulai dari uang muka yang hanya 20 persen hingga tenor kredit yang panjang. Hal ini terkait pemilikan kendaraan jenis ini yang mayoritas pengusaha," jelas Yunita Christanti, Marketing Manager UMC.

New Carry Pick Up yang baru dilaunching ini merupakan varian dengan pembaruan di beberapa bagian seri Carry Pick Up. Mulai dari tampilan eksterior hingga interior. Juga aksssoris pada bodi, yang salah satunya menambahkan pengaman di depan bamper depan.



UMC Jatim saat ini telah mendapatkan bagian sekitar 200 unit per bulan. Bila konsumen datang membeli, produk langsung ready tanpa inden.



"Target kami seri baru ini bisa terjual di angka 10.000 hingga 11.000 unit selama tahun 2017 ini," tandas Yunita.