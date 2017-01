Duet Merel-Joachim Coba Gemakan Keindahan Karya Bach

Merel Vercammen dan Joachim Eijlander memainkan karya-karya Bach di pentas Lecture Recital All Begins with Bach di Balai Adika Hotel Majapahit, Kamis (26/1/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - Duet musisi Belanda, Merel Vercammen dan Joachim Eijlander berhasil memukau penikmat musik klasik yang hadir di Balai Adika Hotel Majapahit, Kamis (26/1/2017).

Malam itu keduanya membawakan sekitar 10 komposisi yang didominasi karya-karya Johann Sebastian Bach.

The ‘Inventions’, Cello Suite nr.1, dan Adagio from The ‘Sonata’ nr 1 for Violin jadi komposisi andalan yang disajikan secara apik oleh Merel dan Joachim. Hingga tak terasa, pertunjukan yang digelar The Erasmus Huis dan Yayasan Cakra Mulia ini berlangsung selama 1,5 jam.

Di tengah permainan musik tersebut, Merlijn Kerkof memberi narasi mengenai sosok Bach yang lagu-lagunya disajikan di pertunjukan berlabel Lecture Recital All Begins with Bach tersebut.

“Karya Bach sudah banyak dikenal di Belanda. Di Indonesia, kami belum melihat itu,” tutur Merlijn.

Karena itu, konser musik klasik tersebut diharapkan bisa memberi pengetahuan lebih luas mengenai sosok dan karya-karya Bach.

“Setiap melodi yang dia buat itu indah. Melodinya sederhana tapi mampu menciptakan suasana yang spesifik,” kata Joachim.

Selain di Surabaya, duet Merel Vercammen dan Joachim Eijlander ini sebelumnya disajikan di Jakarta. Lecture recital ini kemudian berlanjut di Lampung, Jumat (26/1/2017).

“Persiapan untuk show di Indonesia ini kami lakukan sekitar dua bulan,” cetus Merel.

Konser Lecture Recital All Begins with Bach ini menjadi momen pertemuan langka bagi Merel maupun Joachim, karena mereka sama sekali tak pernah bertemu di sebuah panggung.

Baik Merel dan Joachim adalah musisi solo yang kebetulan sama-sama penggemar Bach.

“Setiap hari kami memainkan karya-karya Bach dan itu menyenangkan buat kami. Karya Bach banyak menginspirasi kami,” beber Joachim.

Disinggung mengenai musik tradisional Indonesia, Merlijn menyatakan mereka pernah mendengar keunikan alat musik gamelan. Dan satu saat mereka ingin bisa bermain musik dengan menghadirkan gamelan.

“Kami pernah dengar dari teman kami yang sempat main di Indonesia. Ceritanya mengenai gamelan membuat kami ingin bisa main musik yang diisi gamelan,” kata Merlijn yang juga seorang jurnalis dan kritikus musik Belanda tersebut.