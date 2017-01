VIDEO: Lihatlah Kejutan yang Diberikan Pria ini ke Pacarnya, Membuat Ribuan Netizen Meleleh

SURYA.co.id - 20 Januari 2016 menjadi hari penting bagi Selenita, gadis asal Inggris.

Hari itu dia kehilangan ayah tercinta untuk selamanya.

Tepat setahun kematian ayah Selenita, sang pacar memberikan kejutan istimewa.

Pacar Sel dan keluarganya memutuskan menjemputnya ke sekolah.

Mereka akan memberikan kejutan dengan hadiah yang mengingat Sel pada hari yang sangat penting.

Mereka membawa bantal dfan selimut bergambar wajah ayah Sel untuk diberikan pada gadis manis itu.

Awalnya Sel tidak mengira bakal menerima hadiah itu. Ketika membuka kotak hadiah, dia terlihat bersemangat dan gembira.

Tetapi ketika menarik selimut dan melihat ada wajah ayahnya, tangisnya langsung pecah.

Begitu juga saat melihat bantal bergambar ayahnya, dia terus terisak.

VIdeo ini diposting Sel di akun Twitternya.

"Today marked a year w/out my Dad & my bf & his family surprised me after school with a blanket & pillow of me & my dad. Appreciate them sm," tulisnya.