Ingat Aktor Tampan Hongkong Andy Lau? Kondisinya Kini Memprihatinkan

SURYA.co.id - Kalian yang lahir di tahun 70-80an pasti tak asing dengan aktor tampan Hongkong Andy Lau?

Nama Andy Lau pernah booming di Indonesai berkat aktingnya di drama kolosal 'The Return of The Condor Heroes' pada akhir tahun 1990 an.

Saat ini kondisi Andy Lau sedang terluka setelah jatuh dari kuda saat syuting sebuah iklan teh di Thailand pekan lalu.

Lau dibawa kembali ke Hong Kong Kamis lalu dan dibawa ke Hong Kong Sanatorium & Rumah Sakit untuk perawatan.

Dia menderita beberapa patah tulang panggul.

Andy Lau

Dokter mengatakan, Lau harus tetap di rumah sakit untuk enam sampai delapan minggu ke depan serta membutuhkan enam sampai sembilan bulan rehabilitasi.

Jelas ini bukan kabar baik bagi aktor 55 tahun dan rencana karir penyanyi.

Dia mungkin harus duduk di kursi saat promosi film terbarunya dan mungkin harus membatalkan serangkaian konser akhir tahun yang telah direncanakan di Hong Kong Coliseum.

Menurut Straits Times, teman Lau, penyanyi Alan Tam, baru-baru ini mengunjungi dia di rumah sakit.

Apple Daily melaporkan pengobatan Lau akan menelan biaya HK $ 3.000.000 (US $ 390.000) atau setara denagn Rp 5 miliar. Untungnya, dia sudah diasuransikan sebesar US $ 50 juta. (shanghaiist)