Edan! Guru Wanita Ini Mengajak Berhubungan Seks Murid Berusia 15 Tahun Berkali-kali

SURYA.co.id - Seorang guru perempuan dikeluarkan dari Marriotts School di Stevenage, Inggris karena telah berhubungan seks dengan seorang murid laki-laki berusia 15 tahun.

Guru bernama Alexandra Sharman ini telah melakukan hubungan terlarang itu berkali-kali.

Hal ini terungkap setelah seorang dokter keluarga Murid A melaporkan perilaku guru itu ke polisi.

Marriotts School in Stevenage

Alexandra Sharman yang telah bekerja delapan tahun di sekolah itu pun tak bisa berkutik setelah Panel of the National College for Teaching and Leadership (semacam persatuan guru) menyatakan dia bersalah dan perilakunya dapat membawa profesi ke dalam kehinaan.

Panel memutuskan: "Berdasarkan bukti, ada hubungan intim dan berkelanjutan antara Ms Sharman dan Murid A selama jangka waktu tertentu"

Hubungan dengan murid A itu dimulai ketika anak itu masih berusia 10 tahun.

Anggoat Panel, Janet Draper mengungkapkan, tuduhan pelecehan itu terungkap sekitar Juni 2015 ketika murid A mengaku menjadi korban pelecehan seksual Sharman, ketika dia ditanya mengapa ia terlihat tertekan.

Pada Juli 2015, Murid A diwawancarai polisi dan mengatakan dia tidak ingin membuat laporan resmi.

Pada Desember 2015 polisi melaporkan hal itu ke pihak sekolah.

Lalu, Sharman mengajukan surat pengunduran diri pada 12 Januari 2016 sebelum penyelidikan sekolah selesai. Dia juga tidak mengelak tentang tuduhan itu.

Kini, Sharman dilarang mengajar tanpa batas waktu tertentu di sekolah manapun, di perguruan tinggi ataupun di home schooling.

"Tidak ada bukti tindakan Ms Sharman tidak disengaja dan tidak ada bukti yang menunjukkan ia bertindak di bawah paksaan. Bahkan, panel menemukan tindakan guru yang akan dihitung dan disengaja," katanya. (mirror)