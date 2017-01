Ahmad Dhani Serukan 'Islam itu Indah', Netizen Malah Berkomentar Nyinyir: Pencitraan Beut

SURYA.co.id - Musisi Ahmad Dhani menyerukan perdamaian bagi umat Islam.

Seruan itu disampaikan suami Mulan Jameela ini dalam akun Instagramnya, Senin (23/1/2017).

Berikut isi lengkap tulisan Ahmad Dhani yang diberinya judul "Islam itu Damai'.

"Ada berapa jumlah perang dalam sejarah Muhammad SAW?... Apakah pendudukan MEKAH itu tanpa 'pamer' Kekuatan Angkatan Perang>

Apakah Musa A.S membebaskan keluarga besar Yahudi nya dari perbudakan Mesir tanpa setetes "pertumpahan darah'?

Mungkinkah Daud A.S menjadi raja ISRAEL, jika tanpa harus membunuh Goliath atau Jalut terlebih dahulu?

Mungkinkah TENTARA MUSLIM menduduki SPANYOL tanpa pertumpahan darah dan perang?

Mungkinkan Konstantinopel bisa direbut tanpa PERANG?

Apakah DAMAI itu membiarkan KEBATHILAN merajalela?

Apakah DAMAI itu menjadikan alasan bagi kita untuk jadi 'Pengecut'?

Menurut saya DAMAI itu keadaan dimana tidak ada satu pihak pun yang dirugikan bahkan ditindas...

DAMAI itu adalah hidup tanpa adanya sebuah REZIM

ISLAM itu DAMAI jika hidup bersosial tanpa ada penindas... perusuh..."

Postingan Ahmad Dhani di Instagram

Postingan Ahmad Dhani ini langsung mendapat sambutan ratusan netizen.

Tidak semua merespon positif postingan ini. Beberapa diantaranya malah nyinyir dan menganggap postingan itu hanya pencitraan menjelang pemungutan suara Pilkada Bekasi 15 Februari 2017.

Seperti diketahui Ahmad Dhani maju sebagai calon wakil Bupati berpasangan dengan calon Bupati Sa'dudin di pilkada itu.

fleamarket0: Pencitraan beut

yenny_octora: Halah, pencitraan buat naikin suara. Pilkada kelar balik lg ke sifat asli. Situ sehat pakde?

gevira_ntong: Ahhhhh,,cuma pintar merangkai kata 2,tapi jauh dari baik tingkah mu itu,#Cuma untuk kepentingan pilkada biar rakyat bekasi memilih# prettttt,orng bekasi juga ogah kali punya pemimpin kata lo,