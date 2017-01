3 Barang yang Dipakai Syahrini ini Seharga Rumah, Netizen Gak Malu Minta Bekasnya

SURYA.co.id - Jamak diketahui, penyanyi Syahrini selalu tampil fashionable dan mahal.

Tak hanya dipanggung, penampilan pemilik jargon "Cetar Membahana" ini selalu mewah di setiap kesempatan.

Seperti ketika dia di sebuah pesawat menuju ke Singapura, Senin (23/1/2017).

Mantan rekan duet Anang Hermansyah ini mengenakan celana jeans, t shirt dan jaket hitam, sepatu kets, kacamata hitam dan membawa tas merah.

Nah, sebuah akun di jejaring sosial Instagram bernama @fashionsyahrini mengupas fesyen Syahrini.



Berikut postingan akun itu:

Fashion Syahrini

fashionsyahriniOOTD Ala Princes Syahrini

Sunglasses ( Not Available )

Tshirt ( Not Available )

Jacket by Gucci IDR 77.740.000

from gucci.com

Pants ( Not Available )

Bag by Hermes IDR 851.500.000

from 1stdibs.com

Shoes by Gucci IDR 12.150.000

from modesens.com

Total 941.390.000

Dari tiga barang yang dikenakan Syahrini berupa tas, sepatu dan jaket harga totalnya Rp 941.390.000 atau hampir Rp 1 miliar.

Meski bukan hal aneh, penampilan penyanyi asal Bogor ini tetap saja mengundang decak kagum netizen.

Bahkan seorang netizen terang-terangan bersedia menerima bekasnya jika tak terpakai lagi.

Berikut komentarnya:

rini_nst: kalo gak kepake lagi buat aku dunk teh

ulfamilo: Itu uang bisa dapet rumah dah.

vazuhura_: Blm kecemeteny,blm berlian,blm baju sm celanany skli ootd 2M lbh y allah bnyk bgt uangny gi mn cr dpt uang sebanyak itu

evilianiprtw: kaos,kacamata,jam tangan,celana,gelangnya min? 1m aja baru 3 macem itu gmn udh diitung semua?