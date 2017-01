Jemari Cantik dengan Ayam 3 Dimensi di Pesta Imlek

SURYA.co.id | SURABAYA - Tampil menarik saat menyambut Tahun Baru Imlek tak hanya soal pakai cheongsam atau pun rias wajah serta dandanan rambut beda agar suasana kian semarak.

Belakangan yang juga jadi perhatian anak muda, khususnya para wanita adalah memberi sentuhan unik pada jemari yang lentik.

Nail art jadi pilihan para penikmat fashion. Pengunjung Gloss and Glow Premieres yang berlokasi di lantai LG Tunjungan Plaza 3 Surabaya ini kian antusias lantaran ada ‘kuku’ unik berbentuk ayam.

“Lucu. Jarang ada yang seperti ini. Saya lihat gambarnya di Instagram makanya saya kemari,” ucap Tiffany sambil menunjukkan jemarinya yang sudah dihiasi ‘ayam’ imut, Senin (23/1/2017).

Gadis tinggal di kawasan Kertajaya Indah Surabaya ini mengaku sering menghiasi kukunya dengan bentuk yang berganti-ganti.

“Kadang Hello Kitty, atau Spongebob. Karena sekarang menyambut Imlek saya pakai ayam,” katanya.

Untuk menyambut Tahun Baru Imlek kali ini Gloss and Glow Premieres memang menghadirkan kuku bertema The Year of Roaster. Bentuk ayam yang imut dengan jengger merah serta water ball.

Agar terlihat berkilau, proses akhir pembuatan kukus spesial ini diberi kristal swarovski.

“Kukunya juga ada mainannya dan diisi air pula. Bener-bener keren,” seru Tiffany.

Ada beragam bentuk kuku bisa dipilih di outet ini. Ada Maneki-neki, Chinese Doll, juga Bunga Sakura.

“Kami juga siap jika konsumen punya permintaan gambar sendiri. Silakan bawa gambarnya nanti akan kami proses langsung di jari mereka,” papar Yeni Ekawati, pengelola Gloss and Glow Premieres.