Duo Maia Bakal Bubar? Saran Netizen ke Mulan Jameela: Teh, Ada Kesempatan Menelikung Ke-2

SURYA.co.id - Pecinta musik tanah air sebentar lagi tak akan bisa menikmati penampilan Duo Maia.

Salah satu personilnya, Meichan akan bermukim di luar negeri dan tidak akan pulang lagi ke Indonesia.

Info ini dikabarkan Maia Estianty di akun instagramnya, bertepatan dengan perayaan 9 tahun Duo Maia hari ini.

"9 tahun sudah kami bersama. DUO MAIA !!!!! 9 years we've been together.....Happy anniversary. And @meichanmunos you are the best singer partner in the world !!!! I LOVE YOU. Yang mengharukan adalah, sebentar lagi @meichanmunos akan pindah keluar negeri dan tdk pulang lagi ke Indonesia. hiks hiks..".

duo maia

Maia tidak menyebutkan untuk apa Meichan hijrah ke luar negeri dan kota mana yang dituju.

Kabar ini tentu saja menimbulkan tanya para penggemarnya tentang kelanjutan grup ini.

i5z_90Trs: bundaaa nnti duet breng sapa ???

maiii_vio: Knp bun ka @meichanmunos ? Harus ke luar

nisrina_yay: Trus duo maia gmn nasibnya bun?

marthaboom: Yaah sayang ya ...tapi salut deh sama maia dan meichan saling support ...sukses buat kalian berdua ya