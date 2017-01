Dalam Kuliah Umum, Pakde Karwo Dorong Praja IPDN Menjadi Pemimpin Global

SURYA.co.id | JATINANGOR - Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo (Pakde Karwo) mengajak para praja Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadi pemimpin global, yaitu pemimpin yang mengetahui permasalahan global dan mampu memecahkan permasalahan di daerahnya.



“Di antara ciri pemimpin seperti ini adalah berjiwa enterpreunership dan berani berpikir out of the box," ujar Pakde Karwo saat menjadi pembicara dalam Kuliah Umum di depan para praja IPDN, di Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/1/2017).

Kepemimpinan model tersebut, lanjut Gubernur, telah terwujud di Jatim.

Di antaranya, dua alumni praja IPDN, yaitu Bupati Pacitan dan Bupati Blitar telah menjadikan daerahnya lebih maju.

Pacitan dari sebelumnya sebagai satu di antara daerah terbelakang di Jatim, saat ini menjadi daerah ranking no 16 tingkat kesejahteraannya.

Sedangkan Kabupaten Blitar kini hanya memiliki angka kemiskinan 6% dari jumlah penduduknya.

Penduduk miskin Jatim sendiri pada September 2016 sebanyak 11,85 % dari total jumlah penduduk Jatim.

Jiwa enterpreunership, lanjut Pakde, misalnya, dapat memecahkan permasalahan di negeri ini.

Contoh, ketercukupan susu dalam negeri hanya 21% dari kebutuhan, dengan Jatim memasok 1.293 ton/hari. Secara nasional masih kekurangan 2000 ton susu/hari.

"Saya mengharapkan para praja nantinya menjadi agent of change di daerahnya masing-masing, termasuk memecahkan masalah itu," ujarnya.

Sedangkan beberapa pemikiran out of the box, jelas Pakde Karwo, telah dilaksanakan di Jatim.

Di antaranya, pemberian kredit tani berbunga rendah 6 persen melalui PT Bank UMKM Jatim, loan agreement kredit industri bagi UMKM dengan bunga kredit 7-9 persen.

Juga pendirian SMK Mini dan pendirian PT Jamkrida, yang memberikan jaminan kredit bagi pengusaha UMKM yang tidak bankable tetapi feasible untuk kegiatan bisnisnya. (rud/fae)