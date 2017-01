Atiqah Hasiholan Dikabarkan Hamil, Netizen Berharap Ini ke Ratna Sarumpaet

SURYA.co.id - Tiga tahun lebih menikah, pasangan artis Atiqah Hasiholan-Rio Dewanto belum juga dikarunia buah hati.

Padahal keduanya kerap tampil mesra dan tidak pernah sekalipun muncul gosip tidak sedap.

Karena itu, kabar kehamilan putri aktivis Ratna Sarumpaet ini disambut antusias para penggemarnya.

Kabar itu kali pertama diunggah akun gosip @Lambenyinyir hari ini.

@Lambenyinyir mengunggah sebuah video Atiqah lagi menikmati nasi pecel di sebuah rumah makan di Sanur, Bali.

Atiqah hamil

Di video tampak suara perekam yang memanggil Atiqah dengan sebutan Bumil (sebutan untuk ibu hamil) yang langsung direspon Atiqah dengan tertawa.

"Mbak Atiqah sekarang panggilan nya bumil yes?," kata akun lambenyinyir dalam captionnya.

Kabar ini yang direspon antusias netizen dengan mengucapkan selamat.

nindilestarii: Wah akhirnyaaa penantian berujung bahagia .. congratzzz mbak tikah Welcome to the club!(club mami mami muda) Hahaha

ayarendy_rfA: Alhamdulillah selamat kk cantik