The Prince Jewellery Surabaya Luncurkan Dua Model Berlian Tren 2017

TREN BERLIAN - Model Natasha Oen (kanan) dan Kartika Bunga memamerkan sepasang perhiasan dari The Prince Jewellery di Tunjungan Plaza, Minggu (22/1/2017). Berlian tren 2017 itu di antaranya gemstone collection dan spring flower.

SURYA.co.id | SURABAYA - Natasha Oen dan Kartika Bunga tampak percaya diri, memamerkan sepasang perhiasan dari The Prince Jewellery: anting, kalung, dan gelang.

Tampak dari kejauhan, perhiasan yang mereka kenakan berkilauan.

"Selain karena berliannya bersertifikat, desainnya cukup menarik," kata Natasha, Minggu (22/1/2017) saat acara grand opening The Jewellery ke-3 di Tunjungan Plaza 3, Surabaya.

Board of Director The Jewellery, Agus Tjokro menuturkan, pada grand opening ini konsep store The Prince Jewellery sedikit berbeda.

Sebagai store unggulan, The Prince Jewellery ke 3 di Tunjungan Plaza Surabaya ini mengusung konsep Spring Flower. Untuk tren terbaru, 2017 mereka juga mengeluarkan desain yang tak jauh dari konsep store, yaitu spring flower.

"Desain ini benar-benar baru, Spring Flower sebagai andalan kami berbentuk seperti kelopak bunga matahari, ini juga sekaligus jadi tren 2017 kami. Selain itu ada tren dua warna yaitu kombinasi rose gold dan emas putih. Dua warna ini memang sudah jadi tren belakangan ini," terangnya.

Pria berkacamata ini menuturkan penggunaan campuran rose gold dan emas putih tentunya sesuai pasar dan tren yang sedang berkembang.

"Dulu biasanya pakai emas putih saja, sekarang cenderung ada campuran rose gold sehingga tampak lebih glamor. Desain perhiasan Spring Flower memiliki berlian di bagian tengah, dengan standar Internasional VVS1 Clarity," tambahnya.

Agus menerangkan selain model Spring Flower mereka juga menyediakan pilihan lain seperti gemstone collection. Yaitu menggunakan batu dengan berbagai piliham warna di antaranya emerald, blue sapphire dan masih banyak lagi.