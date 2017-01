4 Siswa SD dari Surabaya Juara Kompetisi Inovatif di Hongkong

SURYA.co.id | SURABAYA - Pembekalan soft skill di sekolah dengan mengembangkan minat siswa berhasil mengantarkan 4 siswa SD Nation Star Academy menjadi juara dalam kompetensi nasional.

Mereka terdiri dari Joy Imanuela, Doddahlan Ahmad Fauzy, Kelly Jacqueline Thiotansen dan Angela Wang.

Keempatnya membawa pulang 1 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu dalam Hongkong International Student Innovative Invention Contest.

Keempatnya telah berhasil mempresentasikan dan menunjukkan inovasinya pada 16 sampai 20 Desember 2016 lalu di Hongkong.

Joy, peraih medalu emas, berhasil menunjukkan sepatu yang disebutnya Flip Flop Fancy Shoes dan terbuat dari engsel pintu.

“Awalnya cuma ingin pakai kayu gitu, tapi nggak praktis. Akhirnya saya pakai engsel pintu. Ini teknik asyik biar nggak bawa 2 sepatu kalau mau gaya pakai heels,” ungkap siswa kelas 5 ini pada SURYA.co.id, Minggu (22/1/2017) di ruang teater NSA.

Pengalaman membuat produk inovasi bagi Joy bukan hal yang mudah apalagi ia belum pernah mengetahui bagaimana pemasangan engsel pintu.

Hingga ia melakukan berbagai revisi pada sepatu yang khusus ia beli untuj uji coba.

“Walau engsel besi, tapi nggak sakit di kaki. Karena ini juga didesain buat anak seusia saya,” lanjutnya.

Sementara Doddahlan bahkan juga kebibgungan menjadikan nyata idebya dalam membuat filter udara. Hingga ia membuat arang aktif sebagai pembersih udara yabg bergerak otomatis, dan dinamai Spin A Purifier. Selain mendapat medali perak, Doddahlan juga mendapat penghargaan dari Office of The Basic Education Commission Ministry of Education Thailand.