Ini Harapan Persela Lamongan di Musim Kompetisi Sepakbola Tahun 2017

SURYA.co.id | LAMONGAN - Di usianya yang menginjak 50 tahun, manajemen Persela Lamongan berharap prestasinya terus menanjak di pentas sepakbola tertinggi Indonesia.

Manajemen mengusung tema keep the dream alive dalam perayaan ulang tahun kali ini.

Tema ini merupakan lanjutan tema sebelumnya, sekaligus tema Klub Persela Lamongan di musim 2017 ini.

Pemilihan tema ini ternyata mempunyai arti serta beberapa target yang ingin dicapai Persela.

Salah satunya dapat berada di posisi liga teratas di Indonesia yang sudah berhasil mereka capai selama 50 tahun.

Selain itu manajemen berharap Persela Lamongan dapat bertransformasi menjadi klub yang profesional.

Saat ini Laskar Joko Tingkir tengah menempuh usaha tersebut.

Manajemen berharap, makna tersebut dapat menuntun Persela musim ini dan menghasilkan perubahan.

Serta akhirnya dapat prestasi menjadi ujung perjalanan Persela Lamongan mengarungi kompetisi dikasta tertinggi Liga Indonesia.

Tahun lalu, Persela mengusung tema our faith is our straight, dan hal itu behasil dicapai seluruh komponen Persela.