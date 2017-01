Cadangan Minyak Diperkirakan Capai 720 Juta Barrel, Exxon Uji Coba Naikkan Produksi Minyak

SURYA.co.id | BOJONEGORO - Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyempatkan berkunjung ke kantor ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di Lapangan Banyu Urip di Bojonegoro usai dari Akamigas Cepu, Jumat (20/1/2017) sore.

Usai mendapatkan paparan dari pihak EMCL, Jonan berharap produksi minyak di Lapangan Banyu Urip ditingkatkan. Saat ini, produksi di lapangan itu sudah sekitar 200 ribu barrel per hari, sebelumnya, sejak Maret 2016, produksi minyak di lapangan itu mencapai 185 ribu barrel per hari.

“Produksi minyak 202.000 barrel per dary (hari) dan toleransi Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) masih relevan,” katanya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Jonan ingin produksi minyaknya dinaikkan lagi mengingat cadangan minyak di lapangan itu diketahui jumlahnya lebih besar dibanding prediksi awal pengeboran 2009. Namun, apabila dinaikkan, ada aturan, di antaranya Amdal yang harus direvisi oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) dan EMCL.

Naiknya jumlah produksi minyak di Lapangan Banyu Urip bisa meningkatkan produksi nasional.

Ia menyebut, target produksi minyak nasional sesuai APBN sekitar 815 ribu barrel per hari, kenyataannya, informasi pada Kamis (19/1/2017), produksi minyak sudah mencapai 837 ribu barrel per hari.

Vice President Government and Public Affairs EMCL, Erwin Maryoto mengungkapkan, fasilitas di pusat pengeboran bisa memproduksi minyak hingga di atas 200 ribu barrel per hari.

“Sekarang ini, kami diminta SKK Migas untuk melajukan tes produksi tinggi. Sudah seminggu ini kami lakukan tes dalam rangka melakukn prcobaan (hingga 200 ribu barrel), tidak ada masalah,” katanya.

Dalam uji coba itu, pihak EMCL selaku operator di Lapangan Banyu Urip telah telah melakukan uji coba menaikkan produksi, yakni, mencapai 203 ribu barrel per hari, 205 ribu barrel per hari, dan tertinggi 207 ribu barrel per hari.

“Kami pastikan (produksi minyak) bisa di atas 200 ribu barrel per hari,” katanya.